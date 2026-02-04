Kur'an-ı Kerim Yarışması Gönülleri Mest Etti - Son Dakika
Kur'an-ı Kerim Yarışması Gönülleri Mest Etti

04.02.2026 10:19
Erzurum'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında 20 ülkeden öğrenciler yarıştı.

Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması gönülleri mest etti.

Üniversite eğitimlerini Erzurum'da devam ettiren dünyanın değişik coğrafyalarından gelen misafir öğrenciler okudukları Kur'an-ı Kerim'le dinleyenleri adeta mest ettiler. 20 farklı ülkeden kırk yedi uluslararası öğrencinin müracaat ettiği yarışmada öğrenciler daha önce belirlemiş oldukları yerleri jüri üyelerine okudular. Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuyan öğrencilerden on kişi ön elemeyi geçerek finalde yarışmaya hak kazandı.

Kaybedeni olmayan yarışmada finale Yemen, Nijerya, Moritanya, Irak, Gine Biseu, Tunus, Bangladeşli öğrenciler yükseldi.

Jüri üyeliğini Erzurum Müftü Yardımcısı Sebahattin Erdoğan, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğr.Üyesi Doç Dr. Recep Ertugay, UDEF Bölge Başkanı Ergün Halis ve EHAD Erzurum Temsilcisi Abdurrahman İkinci yaptı. Okuma sıralamasının belirlendiği kura ile yarışma başladı. Uluslararası öğrenciler daha önce belirledikleri yerleri kendilerini dinlemeye gelen misafirlerin huzurunda jüriye karşı okudular. Jüri üyeleri güzel okuma, tecvid gibi genel kurallara bakarak öğrencileri değerlendirdiler. Değerlendirme sonunda Irak'tan Husam Aljawaan birinci oldu. İkinciliği Nijerya'dan Jubrıl Sanusı aldı. Yemenli öğrenci Hesham Ahmed'in üçüncü olduğu yarışma dinleyenleri Asr-ı Saadete götürdü. Üç ayların manevi iklimini uluslararası öğrenciler hep beraber yaşadılar.

Yarışmayı tertip eden Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Ertan Halit Aksakal, "Sizin en hayırlınız Kur'an-ı öğrenen ve öğretendir hadisinden yola çıkarak üç ayların manevi bereketini öğrencilerle beraber yaşamak istedik. Bu arzumuzu bir yarışma ile taçlandırdık. Yirmi farklı ülkeden Kur'an aşıklarının yarıştığı yarışmada vahyin sesine kulak verdik. Vahyin sesiyle görev ve sorumluluklarımızı tekrar hatırladık. Dereceye giren öğrencilere hediyelerini verdik. Yarışmamızda birinci olan arkadaşımız derneğimizi temsil etmek için 14 Şubat'ta yapılacak Türkiye finaline katılacak. Kur'an aşıkları bütün öğrencilerimi tebrik ederim. Derneğimizi temsil edecek öğrencimize Türkiye finalinde başarılar dilerim." dedi.

Program toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

