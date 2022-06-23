Kurbanlıklar İstanbul'a giriş yaptı! Büyükbaş hayvan 30 bin liradan başlıyor 60 bin liraya kadar çıkıyor - Son Dakika
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Kurbanlıklar İstanbul'a giriş yaptı! Büyükbaş hayvan 30 bin liradan başlıyor 60 bin liraya kadar çıkıyor

23.06.2022 23:55

Kurban Bayramı'na kısa süre kala kurbanlıklar gelmeye başladı. Anadolu Yakası'ndaki satış yerlerine gelmeye başlayan kurbanlıklar, bu geceden itibaren ise Avrupa Yakası'ndaki pazarlarda yerini alacak. Muş'tan 50 büyükbaş hayvan getiren bir satıcı, "Belediye sağ olsun çadırlarımıza çok iyi bakmış. Çok temiz. Suyu, yemliği her şeyi on numara. Bu sene çok razıyız belediyeden. En düşük hayvanımız 30 bin lira, 60 bin liraya kadar çıkıyor" dedi.

Kurban Bayramı'na 16 gün kala Türkiye'nin birçok noktasından TIR ve kamyonlara yüklenen kurbanlıklar, İstanbul Anadolu Yakası'na giriş yaptı. Sultanbeyli'deki kurban satış merkezine gelen kurbanlıklar araçlardan indirilerek çadırlarına götürüldü.

İLK PAZARLIKLAR YAPILDI

Satış merkezine gelen ilk müşteriler ise satıcılar ile pazarlık yaptı. Bugün saat 00.00 itibariyle de araçlarla gelen kurbanlıklar Riva Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktası'ndaki işlemlerinin ardından Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanarak Avrupa Yakası'ndaki pazarlarda yerlerini alacak.

"EN DÜŞÜK HAYVANIMIZ 30 BİN LİRA"

Muş'tan 50 büyükbaş hayvan getiren Abdullah Şavlı, "Her sene kurbanlık getiriyoruz. Bu sene de 50 büyükbaş hayvan getirdim. Geçen sene biz çadır yerine 11 bin lira verdik. Şimdi 18 bin lira. Geçen sene 25'e sattığımız malı bugün 63'e sattım. Geçen sene bu pazarda 300 çadır vardı. Şimdi 180 tane çadır var. Belediye sağ olsun çadırlarımıza çok iyi bakmış. Çok temiz. Suyu, yemliği her şeyi on numara. Bu sene çok razıyız belediyeden. En düşük hayvanımız 30 bin lira, 60 bin liraya kadar." dedi.

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Kurban pazarları bayrama hazırlandı, kurbanlıkları bekliyor Kurban pazarları bayrama hazırlandı, kurbanlıkları bekliyor
Kaynak: DHA

Anadolu Yakası, Kurban Bayramı, İstanbul, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurbanlıklar İstanbul'a giriş yaptı! Büyükbaş hayvan 30 bin liradan başlıyor 60 bin liraya kadar çıkıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kurbanlıklar İstanbul'a giriş yaptı! Büyükbaş hayvan 30 bin liradan başlıyor 60 bin liraya kadar çıkıyor - Son Dakika
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