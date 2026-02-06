Küresel Gıda Fiyatları Beş Aydır Düşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Küresel Gıda Fiyatları Beş Aydır Düşüyor

06.02.2026 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FAO'ya göre gıda fiyatları ocakta yüzde 0,4 geriledi, süt, şeker ve et fiyatlarındaki düşüş etkili oldu.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının süt ürünleri, şeker ve et fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle ocak ayında yüzde 0,4 gerileyerek art arda düşüşünü beşinci aya taşıdığını bildirdi.

FAO'dan yapılan açıklamaya göre, gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimin izlendiği FAO Gıda Fiyat Endeksi ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 düşerek 123,9 puan oldu.

Endeks, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,6 geriledi.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, Güneydoğu Asya'daki mevsimsel üretim yavaşlaması ve biyoyakıt talebiyle yüzde 2,1 yükseldi.

Tahıl Fiyat Endeksi, pirinç fiyatlarındaki yüzde 1,8'lik artışa rağmen buğday ve mısırdaki arz bolluğu sayesinde yüzde 0,2 ile sınırlı bir artış gösterdi.

Şeker Fiyat Endeksi, Hindistan'daki üretim toparlanması ve Tayland'daki olumlu beklentilerle yüzde 1,0 geriledi.

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, peynir ve tereyağındaki arz bolluğu nedeniyle aralık ayına göre yüzde 5,0 azaldı.

FAO Et Fiyat Endeksi de küresel talepteki durgunluk ve domuz eti arzındaki artışla yüzde 0,4 düşüş kaydetti.

Tahıl üretiminde yukarı yönlü revize

FAO küresel üretim, tüketim, ticaret ve stok eğilimlerine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Tahıl Arz ve Talep Özeti Raporu'nu da yayımladı.

Buna göre, 2025 yılı küresel tahıl üretim tahmini 3 milyar 23 milyon ton olarak yukarı yönlü revize edildi. Raporda, Arjantin, Kanada ve Avrupa Birliği'ndeki buğday veriminin yanı sıra Çin ve ABD'deki mısır ekim alanlarındaki artışın bu yükselişte etkili olduğu belirtildi.

FAO, dünya genelinde stok-kullanım oranının yüzde 31,8'e ulaşarak 2001'den bu yana en yüksek seviyeye çıkacağını da öngördü.

Kaynak: AA

Gıda Ve Tarım Örgütü, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Küresel Gıda Fiyatları Beş Aydır Düşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Servis minibüsünün çarpıp sürüklediği kadın yara almadan kurtuldu Servis minibüsünün çarpıp sürüklediği kadın yara almadan kurtuldu
Tüyler ürperten belgeler Şeytanın adasında insan avına çıkmışlar Tüyler ürperten belgeler! Şeytanın adasında insan avına çıkmışlar
ABD’den Nike’a ırkçılık soruşturması: Beyaz çalışanlara ayrımcılık iddiası ABD'den Nike'a ırkçılık soruşturması: Beyaz çalışanlara ayrımcılık iddiası
Bitcoin, 2021 zirvesinden bu yana tüm kazançlarını sildi Bitcoin, 2021 zirvesinden bu yana tüm kazançlarını sildi
Epstein dosyasındaki belgelerde Stephen Hawking’in ismi de çıktı Epstein dosyasındaki belgelerde Stephen Hawking'in ismi de çıktı!
Süper Lig’e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu Süper Lig'e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu

14:49
DEM Partili Gergerlioğlu’nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
DEM Partili Gergerlioğlu'nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
14:43
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı
14:26
Erzincan’da 4.9 şiddetinde deprem
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem
14:19
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
13:45
Gözler müzakere masasında, eller tetikte İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
13:20
ABB, Danıştay’ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 15:37:25. #7.11#
SON DAKİKA: Küresel Gıda Fiyatları Beş Aydır Düşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.