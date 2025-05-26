Otomotiv devinde kriz! 3 bin kişi işten çıkarılacak

Otomotiv sektöründe yaşanan küresel daralma, İsveç merkezli üretici Volvo Car AB'yi sert bir yeniden yapılandırma sürecine sürükledi. Şirket, kârlılığını korumak ve maliyetleri düşürmek amacıyla toplamda 3 bin pozisyonun sonlandırılacağını açıkladı. Bu pozisyonların 1000 kadarını danışmanlık sözleşmeleri oluştururken, işten çıkarmaların büyük kısmı İsveç'teki çalışanları kapsıyor.

İŞTEN ÇIKARMA ORANI %7'YE YAKLAŞIYOR

Yaklaşık 43.800 kişilik küresel iş gücüne sahip olan Volvo, bu kesintinin çalışanların %7'sine denk geldiğini belirtti. Yarıdan fazlası İsveç'te bulunan iş gücünün bu karar doğrultusunda önemli ölçüde daralması bekleniyor.

YENİDEN YAPILANMANIN BEDELİ: 140 MİLYON DOLAR

Bu geniş çaplı küçülmenin Volvo'ya 1,5 milyar İsveç kronu (yaklaşık 140 milyon dolar) maliyeti olacağı duyuruldu. Bu tutar, şirketin ikinci çeyrek mali tablolarına doğrudan yansıyacak.

%60 KÂR KAYBINDAN SONRA HAMLE GELDİ

Volvo CEO'su Hakan Samuelsson, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada şirketin ilk çeyrek faaliyet gelirinde %60'lık bir düşüş yaşandığını belirtmişti. Bu açıklamanın ardından duyurulan 18 milyar kronluk verimlilik programı, hem personel hem de malzeme ve yatırım maliyetlerini azaltmayı hedefliyor.