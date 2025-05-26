Otomotiv sektöründe yaşanan küresel daralma, İsveç merkezli üretici Volvo Car AB'yi sert bir yeniden yapılandırma sürecine sürükledi. Şirket, kârlılığını korumak ve maliyetleri düşürmek amacıyla toplamda 3 bin pozisyonun sonlandırılacağını açıkladı. Bu pozisyonların 1000 kadarını danışmanlık sözleşmeleri oluştururken, işten çıkarmaların büyük kısmı İsveç'teki çalışanları kapsıyor.
Yaklaşık 43.800 kişilik küresel iş gücüne sahip olan Volvo, bu kesintinin çalışanların %7'sine denk geldiğini belirtti. Yarıdan fazlası İsveç'te bulunan iş gücünün bu karar doğrultusunda önemli ölçüde daralması bekleniyor.
Bu geniş çaplı küçülmenin Volvo'ya 1,5 milyar İsveç kronu (yaklaşık 140 milyon dolar) maliyeti olacağı duyuruldu. Bu tutar, şirketin ikinci çeyrek mali tablolarına doğrudan yansıyacak.
Volvo CEO'su Hakan Samuelsson, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada şirketin ilk çeyrek faaliyet gelirinde %60'lık bir düşüş yaşandığını belirtmişti. Bu açıklamanın ardından duyurulan 18 milyar kronluk verimlilik programı, hem personel hem de malzeme ve yatırım maliyetlerini azaltmayı hedefliyor.
Son Dakika › Otomobil › Otomotiv devinde kriz! 3 bin kişi işten çıkarılacak - Son Dakika
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