Küresel piyasalar negatif seyrediyor - Son Dakika

Küresel piyasalar negatif seyrediyor

Küresel piyasalar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkileri ve ABD ile Çin arasındaki gerilimin artabileceğine ilişkin endişelerle negatif seyrediyor.

Küresel piyasalar negatif seyrediyor, System.String[]

Küresel piyasalar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkileri ve ABD ile Çin arasındaki gerilimin artabileceğine ilişkin endişelerle negatif seyrediyor.

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşanların sayısı 5 milyon 150 bini aşarken, artış hızındaki yavaşlama ve ekonomilerin yeniden açılmaya başlaması ile oluşan iyimserlik, makroekonomik veri ve haber akışı ile yerini tekrar endişeye bıraktı.

Çin'in Ulusal Halk Kongresinin (NPC), Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde hükümet karşıtı gruplarla etkin mücadelede ulusal güvenliği güçlendiren mevzuat çıkarmasına izin verecek bir karar tasarısı sunacağını bildirmesi Batı ile Çin arasında yeni bir gerilim konusunun ortaya çıkmasına neden oldu.

Çin'deki bu girişimin, geçen yıl aylarca demokrasi yanlısı protestolara sahne olan Hong Kong'da ve uluslararası alanda tepkiye yol açması beklenirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla tekrar gündeme gelen ABD-Çin gerilimine ilişkin endişelerin artmasına da neden oldu.

Öte yandan, dünkü konuşmasında Kovid-19 salgını nedeniyle tamamen yeni bir belirsizlik seviyesiyle karşı karşıya olunduğunu belirten ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, benzeri olmayan ekonomik gerilemenin ortasında olunduğunu söylemesi, piyasalarda en kötünün geride kaldığı iyimserliğini törpüledi.

Bu gelişmeler ve ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının, 16 Mayıs ile biten haftada beklentileri aşarak 2 milyon 438 bine çıkması sonrası Dow Jones endeksi 0,41, S&P 500 endeksi yüzde 0,78 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,97 değer kaybetti.

Dün Almanya'da açıklanan bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI), Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerin gevşetilmesiyle mayısta 31,4 puana yükselerek son iki ayın en yükseğine ulaşmasına karşın DAX endeksi yüzde 1,41 değer kaybetti. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,86, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,15 geriledi.

Bugün Hindistan Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) destekleyici adımlara devam etmesine karşın Asya borsalarında da negatif bir seyir izleniyor. BoJ, KOBİ'lerin finansmanını desteklemeye yönelik yaklaşık 30 trilyon yenlik faizsiz ve teminatsız kredi fonunu devreye alırken, Hindistan Merkez Bankası politika faizini 40 baz puan azaltarak yüzde 4'e çekti.

Bu gelişmelere karşın kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,7, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 8,25'e çekmesi sonrası Borsa İstanbul'da alıcılı bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi günü yüzde 0,48 artışla 102.648,93 puandan tamamladı. Dün 6,7981'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,7920 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Kovid-19 salgını ve ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 105.000 direncinin gündeme gelebileceğini, 100.000 puanın destek olarak öne çıktığını ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı

10.00 Türkiye, mayıs ayı sektörel güven endeksleri

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

14.30 Avro Bölgesi, Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanakları

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 09:10 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalar negatif seyrediyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz Fitch, Türkiye'de faaliyet gösteren 9 bankanın kredi notu görünümünü negatife düşürdü Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Bakanlık seyahat izni verdi, otogarda yolcu kapma yarışı başladı Altın yatırımında yeni dönem! 100 gram ve üzeri alımlar 1 gün sonra hesabınıza geçecek Güne yükselişle başlayan dolar 6,80'den işlem görüyor ABD'de son 9 haftada 38 milyon 615 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı Koronavirüs nedeniyle 60 milyon insan günde 13,5 TL'den az parayla geçinmek zorunda kalacak Alternatif Bank, yüzde 0,96'dan başlayan oranlarla bayram kredisi verecek Altının kilogramı 380 bin 300 liraya geriledi Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatı yapılabilecek! 54 firmaya yetki verildi Bakan Ersoy yeni yol haritasını açıkladı: Bayramdan sonra İstanbul'dan çıkışlar için tatil amaçlı özel izin belgesi oluşturulacak ABD'de imalat sanayi PMI Mayıs'ta beklentinin üzerinde geldi Güne düşüşle başlayan gram altın 376,5 liradan işlem görüyor
Sevgilisinin tuvalet alışkanlığını öğrenen kadının dünyası başına yıkıldı Sevgilisinin tuvalet alışkanlığını öğrenen kadının dünyası başına yıkıldı         
09:03
Doya Doya Moda'nın eski yarışmacısı Yaprak Sultan, kilosu yüzünden eleştirilince tüp mide ameliyatı oldu Doya Doya Moda'nın eski yarışmacısı Yaprak Sultan, kilosu yüzünden eleştirilince tüp mide ameliyatı oldu         
08:48
193 ülkenin 192'sine koronavirüs sıçradı; yalnızca Kuzey Kore vaka bildiriminde bulunmadı 193 ülkenin 192'sine koronavirüs sıçradı; yalnızca Kuzey Kore vaka bildiriminde bulunmadı         
08:40
Fenerbahçe'nin 2010-11 sezonu şampiyonluğu paylaşımına Trabzonspor'dan çarpıcı yanıt geldi Fenerbahçe'nin 2010-11 sezonu şampiyonluğu paylaşımına Trabzonspor'dan çarpıcı yanıt geldi         
08:18
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı         
08:12
Iğdır'da da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 33'e yükseldi Iğdır'da da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 33'e yükseldi         
07:58
AK Partili Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, koronavirüse yakalandı AK Partili Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, koronavirüse yakalandı         
07:52
Fenerbahçe'de teknik direktör adaylar ikiye indi: Erol Bulut ve Bjelica Fenerbahçe'de teknik direktör adaylar ikiye indi: Erol Bulut ve Bjelica         
07:50
Galatasaray koronavirüsün yarattığı krize rağmen, şampiyonluk halinde takıma 2 milyon euro prim verecek Galatasaray koronavirüsün yarattığı krize rağmen, şampiyonluk halinde takıma 2 milyon euro prim verecek         
07:50
Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik içindeydiler Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik içindeydiler         
07:39
Bilim Kurulu üyelerinden, koronadan kurtulmak isteyenlere çok ciddi uyarı: Komşuyla dahi bayramlaşmayın Bilim Kurulu üyelerinden, koronadan kurtulmak isteyenlere çok ciddi uyarı: Komşuyla dahi bayramlaşmayın         
07:35
65 yaş üzeri vatandaşlar, gece vakti memleketlerine doğru yola çıktı 65 yaş üzeri vatandaşlar, gece vakti memleketlerine doğru yola çıktı         
03:26
Meteoroloji 5 ilimizi sarı kod ile uyardı! Sağanak yağış etkili olacak Meteoroloji 5 ilimizi sarı kod ile uyardı! Sağanak yağış etkili olacak         
00:57
Birleşmiş Milletler, Libya'ya sevk edilen Rus savaş uçaklarıyla ilgili inceleme başlattı Birleşmiş Milletler, Libya'ya sevk edilen Rus savaş uçaklarıyla ilgili inceleme başlattı         
00:32
Survivor Sercan'dan Fenerbahçe itirafı: İsmim Fenerbahçeli Sercan Görgülü'den geliyor Survivor Sercan'dan Fenerbahçe itirafı: İsmim Fenerbahçeli Sercan Görgülü'den geliyor         
00:17
ABD bu olayı konuşuyor! Bir aile yol ortasında 1 milyon dolar buldu ABD bu olayı konuşuyor! Bir aile yol ortasında 1 milyon dolar buldu         
00:11
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Önlemler bir hafta erken alınsaydı 36 bin hayat kurtulurdu ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Önlemler bir hafta erken alınsaydı 36 bin hayat kurtulurdu         
00:09
İletişim Başkanı Altun, İletişim Başkanı Altun, "camide müzik" skandalına tepki gösterdi: Kabul edilemez bir saldırı         
23:58
Trump Trump "Açık Semalar Anlaşması'ndan çekiliyorum" dedi, Rusya'dan yanıt geldi         
23:52
Luis Suarez'den Lautaro Martinez uyarı: Barcelona'ya sakın gelme Luis Suarez'den Lautaro Martinez uyarı: Barcelona'ya sakın gelme         
23:41
İsveç'in koronavirüs salgınında uyguladığı sürü bağışıklığı tutmadı İsveç'in koronavirüs salgınında uyguladığı sürü bağışıklığı tutmadı         
23:31
Fatih Terim, Alman ekibi Hannover'in istediği Ali Yavuz Kol'un transferini veto etti Fatih Terim, Alman ekibi Hannover'in istediği Ali Yavuz Kol'un transferini veto etti         
23:19
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu         
23:17
Türkiye'den Çekya Senatosu'nun 1915 Olayları'na ilişkin kararına sert tepki: Bizim için yok hükmündedir Türkiye'den Çekya Senatosu'nun 1915 Olayları'na ilişkin kararına sert tepki: Bizim için yok hükmündedir         
23:13
İngiltere, 20 dakikada sonuç veren koronavirüs testleri denemeye başladı İngiltere, 20 dakikada sonuç veren koronavirüs testleri denemeye başladı         
22:53
Galatasaraylı Belhanda'ya Araplardan sonra Real Betis ve Sevilla da talip oldu Galatasaraylı Belhanda'ya Araplardan sonra Real Betis ve Sevilla da talip oldu         
22:43
İspanya La Liga'da maçlar 12 Haziran'da başlayacak İspanya La Liga'da maçlar 12 Haziran'da başlayacak         
22:20
Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme         
22:00
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Fransız ekibi Toulouse'a başkan oluyor Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Fransız ekibi Toulouse'a başkan oluyor         
21:59
İzmir'de yine cami minarelerinden müzik yayını yapıldı İzmir'de yine cami minarelerinden müzik yayını yapıldı         
21:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2020 09:24:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Küresel piyasalar negatif seyrediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]