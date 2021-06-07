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Küresel piyasalar, yeni haftada Avrupa Merkez Bankası'na odaklandı - Son Dakika

Küresel piyasalar, yeni haftada Avrupa Merkez Bankası'na odaklandı

07.06.2021 09:01
Küresel piyasalar, yeni haftada Avrupa Merkez Bankası'na odaklandı, System.String[]

Küresel piyasalarda ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın açıklamaları sonrası oynaklığın artması beklenirken, bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ABD'de enflasyon başta olmak üzere veri akışı takip edilecek.

Küresel piyasalarda ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın açıklamaları sonrası oynaklığın artması beklenirken, bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ABD'de enflasyon başta olmak üzere veri akışı takip edilecek.

Hafta sonu, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, "daha yüksek bir faiz seviyesinin hem ABD Merkez Bankası (Fed) hem de toplum için pozitif olacağı" yönündeki söylemi piyasaların odağına yerleşti.

Analistler, Yellen'ın açıklamalarının piyasalarda oynaklığı artırabileceğine dikkati çekerek, Fed'den kısa süre içinde böyle bir adım atması beklenmese de para politikasını etkileyecek haber ve verilerin fiyatlamalarda daha sert hareketliliklere neden olabileceğini söyledi.

Geçen haftanın son işlem gününde ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin, beklentilerin altında kalmasına karşın iş gücü piyasasındaki pozitif seyrin sürdüğüne işaret etmesi ile New York borsasında alıcılı bir seyir izlendi.

Cuma günü açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam mayısta 559 bin olurken, işsizlik yüzde 5,8'e geriledi. Ortalama saatlik kazançlar ise artış eğilimini sürdürerek yüzde 0,5 yükseldi.

Dow Jones endeksi yüzde 0,52, S&P 500 endeksi yüzde 0,88 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,47 değer kazanırken, dolar endeksi yüzde 0,4 azalarak 90,1'e geriledi.

Avrupa piyasalarında bu haftanın en önemli gündemi, ECB'nin perşembe gerçekleştireceği para politikası toplantısı olacak. ECB'nin faizlerde değişiklik yapması beklenmezken, tahvil alım programına ilişkin yapılacak yönlendirmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Geçen hafta yükseliş eğilimini sürdüren Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinden destek bulan pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Almanya ve Fransa borsalarında rekorların kırıldığı haftada, İtalya'da Ekim 2008'den bu yana en yüksek seviye görüldü. Cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,39, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,46 değer kazandı.

Avro/dolar paritesi ise 1,21 sınırına kadar gerilemesinin ardından ABD'nin tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalması sonrası yükselişe geçti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1,2167'den tamamladı. Parite, bugün Asya piyasalarında 1,2160 seviyesinde yatay seyrediyor.

Bugün Asya piyasalarında karışık bir seyir izleniyor. Yellen'ın açıklamaları sonrası altının ons fiyatı haftaya düşüşle başlarken, şu dakikalarda geçen hafta kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 1.887 dolardan işlem görüyor.

Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 değer kaybetti, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 yükseldi.

Bugün açıklanan verilere göre, Çin'de ihracat mayısta yıllık yüzde 27,9 artsa da beklentilerin altında kalırken, ithalat ise yüzde 51,1 ile tahminlerin üzerinde yükseldi.

Yurt içinde, geçen haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,34 değer kazanarak günü 1.432,93 puandan tamamladı. Cuma yüzde 0,5 azalışla 8,6580'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,6750 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bu hafta yurt içinde, perşembe iş gücü istatistikleri, cuma günü sanayi üretimi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki verilerin takip edileceğini bildirdi.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.440 ve 1.470 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.30 Avro Bölgesi, haziran ayı yatırımcı güven endeksi

17.30 Türkiye, mayıs ayı Hazine nakit dengesi

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Merkez Bankası, Merkez Bankası, Janet Yellen, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalar, yeni haftada Avrupa Merkez Bankası'na odaklandı - Son Dakika Ekonomi


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