Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı - Son Dakika

Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

12.11.2020 09:07
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Küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenirken, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak makroekonomik veriler ve merkez bankası başkanlarının açıklamalarının yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenirken, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak makroekonomik veriler ve merkez bankası başkanlarının açıklamalarının yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu gelişmelerle hareketlenen piyasalarda sektör ve hisse bazlı hareketler artarken, emtia fiyatlarında volatilitenin yükselmesi dikkati çekiyor.

Kovid-19'a yakalananların sayısının, ABD'de 10 milyonu, dünya genelinde ise 52 milyonu geçmesi üzerine birçok ülke tedbirleri sıkılaştırmaya başlarken, özellikle Avrupa ve ABD'de alınan önlemler, ekonomideki toparlanmaya ilişkin endişelerin devam etmesine neden oluyor.

New York Valisi Andrew Cuomo, dün yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının tekrar yükselişe geçmesi nedeniyle, eyaletteki bar, restoran ve spor salonlarının saat 22.00 itibarıyla kapatılması kararı aldıklarını bildirdi.

Söz konusu gelişmelerle günü karışık seyirle tamamlayan New York borsasında, Dow Jones endeksi yüzde 0,08 değer kaybederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,77 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,01 yükseldi.

Avrupa tarafında, dün bir konuşma yapan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, "Kovid-19 oldukça sıra dışı bir durgunluk üretti ve salgının benzer şekilde düzensiz bir toparlanmaya yol açması çok muhtemel." ifadesini kullandı.

Lagarde'ın düzensiz toparlanmaya dikkati çekmesi ve para politikası ile ilgili yeni bir ipucu vermemesi, devam eden Brexit belirsizliği ve artan Kovid-19 vaka sayılarına karşın ekonomik teşvik paketlerinin iyimserliği ile borsalar yükselişini sürdürürken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 değer kaybıyla 1,1780'e geriledi.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,40, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,35 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 değer kazandı.

Bugün Japonya'da açıklanan çekirdek makine siparişleri verisinin yüzde 11,5 ile beklentiler doğrultusunda azalması sonrası Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 değer kazandı. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 düşüş kaydetti.

Önceki günkü sert düşüşün ardından bugün tepki alımlarıyla toparlayan teknoloji hisseleri, pay piyasalarında sektör bazlı ayrışmanın ve oynaklığın devam ettiğini gösterdi. Şu dakikalarda Alibaba Group hisselerinin fiyatı yaklaşık yüzde 3 ve Tencent Holdings hisselerinin fiyatı da yüzde 5 değer kazancıyla işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı, dün ABD'nin ham petrol stoklarındaki sert düşüş ve Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu haberlerle 45 doların üzerini test etse de bu seviyelerde tutunamadı ve kazançlarının bir kısmını geri verdi. Brent petrolün varil fiyatı, bugün Asya piyasalarında 44 doların hemen üzerinde yatay bir seyir izlerken, altının ons fiyatı ise analistlerin destek olarak nitelendirdiği 1.850 dolardan gelen tepki alımlarıyla 1.870 dolar seviyesinde dengelendi.

Yurt içinde, dün pay piyasalarında tarihi günlerden biri yaşandı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye ve kapanış rekorlarını kırarken, işlem hacminde de tüm zamanların en yüksek tutarına ulaşıldı.

Dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomideki yeni dönem" açıklamaları sonrası döviz kurları ve buna bağlı olarak altın fiyatlarındaki sert düşüşün rüzgarını arkasına alan BIST 100 endeksi, banka hisseleri öncülüğünde tarihi zirvesi olan 1.284,62 puanı gördü ve günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,91 değer kazancıyla 1.279,22 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dün yüzde 4,43 değer kaybederek 7,7966'ya gerileyen dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,8310 seviyesinde işlem görüyor.

İşlem hacmi rekorları ise BIST 100 endeksine dahil hisselerde 52,5 milyar lira ve tüm pay piyasasında 61,3 milyar liraya taşındı.

Analistler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Türk lirası varlıklara talebin arttığını belirterek, uluslararası piyasada Türkiye'nin risk priminin (CDS) 450 seviyelerinden 400'e kadar gerilediğini bildirdi.

Dün yüzde 9'a yakın değer kazanan banka hisselerinin, uzun süre çok yüksek iskonto ile işlem görmesi nedeniyle pozitif seyrinin devam edebileceğini ifade eden analistler, buna bağlı olarak BIST 100 endeksinde yükseliş eğiliminin korunabileceğini vurguladı.

Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, ECB Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının yanı sıra ABD'de enflasyon, İngiltere'de büyüme ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.300 seviyesinin direnç, 1.220 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 İngiltere, 3. çeyrek GSYH

10.00 İngiltere, eylül ayı sanayi üretimi

10.00 Almanya, ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

13.00 Avro Bölgesi, eylül ayı sanayi üretimi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, ekim ayı TÜFE

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, İngiltere, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı - Son Dakika Ekonomi


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