Kurtalan ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı - Son Dakika
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Kurtalan ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

24.03.2022 15:22
Kurtalan ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Kurtalan ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Kurtalan ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Kurtalan'da Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Destekleme Programı kapsamında düzenlenen fuarın açılışına Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Çağlar Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysel Polat, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

16 araştırma, inceleme projesinin yer aldığı fuarda, stantları gezerek incelemelerde bulunan Kaymakam Tekin, öğrencilerden projelerle ilgili bilgi aldı.

Bu tür fuarların öğrencilerde bilimsel farkındalığı arttırdığını ve kendilerini geliştirmek için önemli bir basamak teşkil ettiğini belirten Tekin, fuarda emeği geçen öğrenci ve öğretmenleri proje ve çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Okul Müdürü Şükrü Kavut da fuarın 2 gün boyunca ziyaretçilere açık kalacağını bildirdi.

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Kaynak: AA

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