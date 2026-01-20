Kurtulmuş'tan Bayrak Saldırısına Lanet

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk milletinin bağımsızlığının ve egemenliğinin simgesi Türk bayrağına yönelik Nusaybin-Kamışlı sınırında terör örgütü unsurlarınca gerçekleştirilen saldırıyı lanetledi.

Kurtulmuş, sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin bağımsızlığının ve egemenliğinin simgesi olan bayrağımıza yönelik Nusaybin-Kamışlı sınırında terör örgütü unsurlarınca gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum. Şanlı bayrağımıza uzanan her el tüm milletimize ve asırlık kardeşliğimize uzanmış demektir. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda büyük bir hassasiyet ve titizlikle yürütülen sürece karşı bir süredir devam eden provokasyonların son halkası olan bu menfur eylem, ülkemizin barış ve huzur iklimini zehirlemek, tarihi fırsatları boşa çıkarmak üzere planlanmış açık bir sabotajdır. Unutulmamalıdır ki milletimiz, sınırlarımız içinde veya dışında bayrağımızın şanını koruma iradesine, gücüne ve kararlılığına sahiptir."