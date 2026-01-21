Kurtuluş Savaşı Gazisi Kızı Aniş Taş Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Kurtuluş Savaşı Gazisi Kızı Aniş Taş Hayatını Kaybetti

21.01.2026 12:16
102 yaşındaki Aniş Taş, yaşlılığa bağlı hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kayseri'de Kurtuluş Savaşı gazisi Mustafa Balcı'nın kızı Aniş Taş, 102 yaşında yaşamını yitirdi.

Yaşlılığa bağlı olarak bir süredir hastanede tedavi gören Taş, hayatını kaybetti.

Taş'ın naaşı, bugün Hulusi Akar Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Taş, babasından kalan İstiklal Madalyası'nın da emanetçisiydi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

