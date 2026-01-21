Kurtuluş Savaşı Gazisi Kızı Aniş Taş Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Kurtuluş Savaşı gazisi Mustafa Balcı'nın kızı Aniş Taş, 102 yaşında yaşamını yitirdi.
Yaşlılığa bağlı olarak bir süredir hastanede tedavi gören Taş, hayatını kaybetti.
Taş'ın naaşı, bugün Hulusi Akar Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Taş, babasından kalan İstiklal Madalyası'nın da emanetçisiydi.
