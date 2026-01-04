Kürtün\'de Kamyonet Dereye Yuvarlandı: 5 Yaralı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde karlı yolda kontrolden çıkan kamyonetin dere yatağına yuvarlanması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Yukarı Kürtün Grup yolunda meydana geldi. Asım A. (58) yönetimindeki 07 K 4787 plakalı kamyonet, viraja hızlı girmesi ve yolun karlı olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 20 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlandı.

Kazada sürücü Asım A. ile araçta yolcu olarak bulunan Serkan A. (25), Sevim A. (57) ve Şevket A. (78) hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanırken, Ayşe A.'nın (63) durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GÜMÜŞHANE