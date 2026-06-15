Kurultay öncesi MHP'de teşkilat depremi: 22 il gitti, sırada 59 il sırada mi var? - Son Dakika
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Kurultay öncesi MHP'de teşkilat depremi: 22 il gitti, sırada 59 il sırada mi var?

Kurultay öncesi MHP\'de teşkilat depremi: 22 il gitti, sırada 59 il sırada mi var?
15.06.2026 13:23
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MHP'de Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in istifasının ardından başlayan teşkilat değişim süreci, kongre takviminin açıklanmasıyla birlikte daha geniş kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine dönüştü.

MHP yönetiminin büyük kurultay öncesinde teşkilat yapılanmasını yeniden şekillendirdiği iddia edildi. Parti kulislerinde 59 il teşkilatının daha yenilenebileceği konuşuluyor.

Parti yönetiminin bugüne kadar 22 il teşkilatını feshettiği, büyük kurultaya kadar kalan 59 il teşkilatında da değişikliğe gitmeyi planladığı iddia edildi. Söz konusu sürecin, parti teşkilatlarını yeniden yapılandırmaya yönelik kapsamlı bir çalışma olduğu öne sürüldü.

Kurultay öncesi MHP'de teşkilat depremi: 22 il gitti, sırada 59 il sırada mi var?

22 İL TEŞKİLATI FESHEDİLDİ

6 Nisan 2026 tarihinde İstanbul İl Teşkilatı'nın feshedilmesiyle başlayan süreç kapsamında şimdiye kadar İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Bingöl, Gaziantep, Malatya, Isparta, Şanlıurfa, Konya, Kilis, Kırıkkale, Zonguldak, Kocaeli, Manisa, Adana ve Adıyaman olmak üzere toplam 22 il teşkilatı feshedildi. Feshedilen teşkilatların yerine genel merkez tarafından yeni il başkanları görevlendirildi.

Kurultay öncesi MHP'de teşkilat depremi: 22 il gitti, sırada 59 il sırada mi var?

TEŞKİLATLAR KURULTAYA HAZIRLANIYOR

Sürecin ilk etapta Yönter'e yakın isimlerle sınırlı kalacağı değerlendirilirken, MHP yönetiminin kongre takvimini açıklamasının ardından kulislerde farklı iddialar gündeme geldi. Parti yönetimi, ilçe ve il kongrelerini kapsayan süreci başlatırken, 15. Olağan Büyük Kurultay'ın 7 Mart 2027 tarihinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Cumhuriyet'in aktardığı parti kaynaklarına göre, ilçe kongrelerinin tamamlanmasına kadar kalan 59 il teşkilatında da değişiklik yapılması bekleniyor. Böylece MHP'nin büyük kurultaya, yenilenmiş ve genel merkezle daha uyumlu bir teşkilat yapısıyla gitmeyi amaçladığı ifade ediliyor.

KRİTİK İSİMLER İÇİN İDDİALAR

Parti kulislerinde, feshedilen illere atanan geçici il başkanlarının da kongre sürecinde değişebileceği konuşuluyor.

Teşkilatlardaki dönüşümün ardından genel merkez yönetiminde de bazı değişikliklerin gündeme gelebileceği belirtilirken, bu kapsamda Semih Yalçın'ın genel başkan yardımcılığı görevinden alınabileceği yönündeki iddialar da kulislerde dillendiriliyor.

Milliyetçi Hareket Partisi, İzzet Ulvi Yönter, Devlet Bahçeli, Semih Yalçın, Son Dakika

Son Dakika MHP Kurultay öncesi MHP'de teşkilat depremi: 22 il gitti, sırada 59 il sırada mi var? - Son Dakika

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