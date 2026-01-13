Kurumlar Vergisi Beyannameleri Süresi Uzatıldı - Son Dakika
Kurumlar Vergisi Beyannameleri Süresi Uzatıldı

13.01.2026 16:25
GİB, 2024 hesap dönemine ilişkin vergilerin beyan ve ödeme süresini 28 Ocak'a kadar uzattı.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 hesap dönemine ilişkin yerel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme ve tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 28 Ocak'a kadar uzatıldığını bildirdi.

GİB'in internet sitesinde yer alan açıklamada, 31 Aralık 2025 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 hesap dönemine ilişkin yerel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin daha öncei 15 Ocak Perşembe günü sonuna kadar uzatıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, söz konusu sürelerin, bu sefer de 28 Ocak Çarşamba günü sonuna kadar uzatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

