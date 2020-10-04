Kurumuş ağaç köklerini, sanat eserine dönüştürüyor - Son Dakika

Kurumuş ağaç köklerini, sanat eserine dönüştürüyor

OSMANİYE'de yaşayan Bilal Doğar (62), dağlar ile dere yataklarından topladığı kurumuş ağaç kök ve gövdelerini, çivi veya metal parça kullanmadan sanat eserine dönüştürüyor.

Kurumuş ağaç köklerini, sanat eserine dönüştürüyor, System.String[]

OSMANİYE'de yaşayan Bilal Doğar (62), dağlar ile dere yataklarından topladığı kurumuş ağaç kök ve gövdelerini, çivi veya metal parça kullanmadan sanat eserine dönüştürüyor. Bu sanatı gelecek nesillere de aktarmak istediğini belirten Doğar, hedefinin sergi açıp, yaptığı eserleri geniş kitlelere göstermek olduğunu söyledi.

Emekli Bilal Doğar, Haraz Mahallesi'ndeki evinin yanına kurduğu atölyesinde, yaklaşık 2 yıldır kurumuş ağaç kökleri ve gövdelerini önce gözünde resmedip, ardından süs eşyası, lambader, sehpa ayağı, aynalık, biblo ve heykele dönüştürüyor. Şu ana kadar 50'ye yakın eser yaptığını ve bu eserleri satmaya kıyamadığını belirten Doğar, "Benim içimde zaten bir tasarımcılık vardı. Yıllarca esnaftım ve esnaflığı bırakıncaya kadar hayalimden çıkmadı. Emekli olduktan sonra ağaç kökleri ve taşlardan eser yapmaya başladım. Kimyasal maddeyi hiç sevmiyorum. Doğanın verdiği güzellikleri ortaya çıkartmak istedim ve çürümüş ağaç köklerinden objeler yapmaya başladım" dedi.

'DOĞAYA ZARAR VERMİYORUM'Dağlara gittiğinde kurumuş ağaç köklerinin her birini kendisine resim olarak gördüğünü kaydeden Doğar, "O anda orada ağaç kökünü objeliyorum, yeşili ve doğaya hiçbir şekilde zarar vermiyorum. Benim için kurumuş, çürümüş dökülmüş olacak. Dere yataklarında birbirine bağlantılı kökler beni cezbediyor. Bir de ben yaptığım eserlerde kesinlikle vida, çivi gibi malzemeler kullanmıyorum. Bu ürünlerden heykel gibi kitaplık, aynalık gibi ürünler yapmayı düşünüyorum ve birçoğunu da zaten şu anda yapmış durumdayım. Bileşik köklerden de güzel eserler ortaya çıkartıyorum. İnanın benim yaptığım bu köklerden sanat eseri çıkartan yapan ve işleyen dünyada yok ama Osmaniye'de Bilal Doğar var işte. At sırtında, kendi sırtımda taşıdığım kökleri işleyerek güzel eserler ortaya çıkartıyorum" diye konuştu.'SERGİ AÇMAYI DÜŞÜNÜYORUM'Yaptığı objelerden ikincisini yapma şansının olmadığını belirten Doğar, "Çünkü doğanın bana verdiği resimleri, resimliyorum. Bir daha aynısını yapma şansım yok. O yüzden de yaptığım eserleri satmak gibi bir niyetim de yok. Herhalde ikinci bir defa yapamayacağımı düşündüğüm için satamıyorum. Tabi satacağım bazı parçalar var ama yaptığım ilginç objelerde güzel bir sanat sergisi açmayı düşünüyorum" dedi.'EN GÜZEL OBJELER ÇAM KÖKLERİNDE'Ağaç kök ve gövdelerini Amanos Dağları'nı gezerek topladığını belirten Doğar, "Çok zengin bir ağaç çeşidimiz var. Karaçay dere yatağındaki kurumuş ağaç köklerinden faydalanıyorum. Ağaçlarımızdan söğüt kökleri, çınar kökleri ve kızılağaç kökleri çok güzel objeler vermekte. En güzel objeleri ise çam kökleri vermekte, korumuş çam kökleri benim için çok değerlidir" diye konuştu.

Bilal Doğar, bu sanatı gelecek nesillere de aktarmak istediğini, destek verilmesi durumunda da öğrenmek isteyenlere eğitim verebileceğini dile getirdi.


Kurumuş ağaç köklerini, sanat eserine dönüştürüyor
Kurumuş ağaç köklerini, sanat eserine dönüştürüyor
Kurumuş ağaç köklerini, sanat eserine dönüştürüyor
Kurumuş ağaç köklerini, sanat eserine dönüştürüyor
Kurumuş ağaç köklerini, sanat eserine dönüştürüyor
Kurumuş ağaç köklerini, sanat eserine dönüştürüyor
Kurumuş ağaç köklerini, sanat eserine dönüştürüyor
Kurumuş ağaç köklerini, sanat eserine dönüştürüyor
Kurumuş ağaç köklerini, sanat eserine dönüştürüyor
Kurumuş ağaç köklerini, sanat eserine dönüştürüyor
Kurumuş ağaç köklerini, sanat eserine dönüştürüyor
Kurumuş ağaç köklerini, sanat eserine dönüştürüyor

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 11:16 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kurumuş ağaç köklerini, sanat eserine dönüştürüyor - Son Dakika

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