Kuş grubu araçlara denetim - Son Dakika
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Kuş grubu araçlara denetim

12.05.2022 17:56
Kuş grubu araçlara denetim

Kayseri'de polis ekipleri tarafından kuş gurubu otomobillere ve motosikletlere yönelik yapılan denetimlerde 10 araca 23 bin 647 TL para cezası yazıldı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından kuş gurubu otomobillere ve motosikletlere yönelik yapılan denetimlerde 10 araca 23 bin 647 TL para cezası yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği, Motosikletli Timler Amirliği, Melikgazi/ Kocasinan Devriye Ekipler Amirliği ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak olarak oto ve motosiklet hırsızlığının önlenmesi ve asayiş yönünden uygunsuzlukların engellenmesi için denetim yapıldı.

Yapılan denetimlerde toplam 30 motosikletin, 95 aracın ve 134 şahsın sorgusu yapıldı. Sorgulama çalışmalarında 1 adet çalıntı motosiklet bulunurken, 4 adet araç trafikten men edilerek trafik yönünden 10 araca da 23 bin 647 TL cezai işlem uygulandı. - KAYSERİ

Kuş grubu araçlara denetim
Kuş grubu araçlara denetim
Kuş grubu araçlara denetim
Kuş grubu araçlara denetim
Kuş grubu araçlara denetim
Kuş grubu araçlara denetim
Kuş grubu araçlara denetim

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Türk Lirası, Tragger, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuş grubu araçlara denetim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuş grubu araçlara denetim - Son Dakika
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