Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Muhtarlarla Sorunları Görüştü

(AYDIN) - Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, katılımcı belediyecilik anlayışı doğrultusunda mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Muhtarların mahallelerinde yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini dinleyen Günel, "Kentimizin her noktasına eşit ve sürdürülebilir hizmet ulaştırmak için ortak akılla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Günel, katılımcı belediyecilik ve Kuşadası'nı ortak akılla yönetme anlayışı kapsamında kentte görev yapan muhtarlarla istişare toplantında buluştu. Mahallelerde yaşanan sorunların daha hızlı ve kalıcı bir biçimde çözülebilmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantıya belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri de katıldı.

Toplantıda muhtarlar, söz alarak taleplerini dile getirdi. Günel de talepler doğrultusunda birim müdürlerine gerekli talimatları verdi. Kuşadası'na yapılan yatırımlar ile yaşama geçirilecek projelerin de ele alındığı toplantının son bölümünde ise Günel, muhtarlardan gelen soruları yanıtladı.

Günel toplantı sonunda, "Kentimizde mahallelerimizin en önemli temsilcileri olan muhtarlarımızla bir araya gelip, ihtiyaçları değerlendirdik. Kentimizin her noktasına eşit ve sürdürülebilir hizmet ulaştırmak için ortak akılla çalışmaya devam edeceğiz. Muhtarlarımızla yaptığımız toplantılar geçmişte olduğu gibi ikinci hizmet dönemimizde de sürecek" ifadelerini kullandı.