Kuşadası'na Yeni Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi

12.11.2025 15:50
Kuşadası Belediyesi, kentin kültür, sanat ve spor faaliyetlerini tek çatı altında toplayacak olan Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi'nin yapımını sürdürüyor. Belediye Başkanı Ömer Günel, merkezin planlanandan iki yıl önce açılacağını müjdeledi.

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi tarafından kentin kültür, sanat ve spor faaliyetlerini tek bir çatı altında toplamak amacıyla eski toprak saha olarak bilinen alanda projelendirilen Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi'nin yapımı sürüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ömer Günel, "Merkezin planlanandan iki yıl önce hizmete açılacağını müjdelemek istiyorum. Kuşadası'na çok güzel ve keyifli bir yaşam alanı kazandırıyoruz" dedi.

Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi, eski toprak saha olarak bilinen alanda hızla yükseliyor. Yapım çalışmaları Günel'in bir diğer projesi olan Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi ile eş zamanlı olarak devam eden projede; tiyatro, spor ve etkinlik salonlarının yanı sıra yeşil ve rekreasyon alanları yer alıyor.

Merkezin sahip olacağı yeşil alan, rekreasyon alanı ve ticari üniteler ile kent merkezine sosyal ve ticari canlılık getirmesi amaçlanıyor. Merkezin ayrıca Kuşadası'nın otopark sorununu da hafifletilmesi hedefleniyor.

Günel, alana ilişkin detaylı bilgi aldı

Günel, kent merkezinde bulunması dolayısıyla Kuşadası sakinleri ve turistler açısından oldukça ulaşılabilir bir konumda yer alan Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi'nin proje alanını ziyaret ederek yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin de yer aldığı saha gezisinde, Günel alanı dolaşıp, Proje Genel Koordinatörü İnşaat Mühendisi Yusuf Güneş ve şantiye şefi mimar Mehmet Salih Sağrap'tan çalışmalara ilişkin detaylı bilgi aldı.

"Herkesin kullanımına açık olan merkez, tüm Kuşadalıların malıdır"

Merkezde gerçekleştirilen imalatların ihale şartnamesi, sözleşme ve ruhsata uygun bir şeklide yapıldığına dikkati çeken Proje Genel Koordinatörü İnşaat Mühendisi Yusuf Güneş, "Burası üst kullanım hakkının devriyle yapılıyor. Dolayısıyla Kuşadası Belediyesi'nin bir kamu yatırımı söz konusu. Herkesin kullanımına açık olan merkez, tüm Kuşadalıların malıdır" dedi.

"Merkezde bir de buz pateni pistimiz olacak"

Günel ise "Göreve geldiğimiz günden bu yana geçen sürede kentimize değer katan birçok projeyi yaşama geçirdik. Kentimizi daha da güzelleştirmek ve modern bir turizm kenti haline getirmek için ekip arkadaşlarımla birlikte ikinci hizmet dönemimizde de durmadan çalışıyoruz. Eski toprak saha olarak bilinen yerde çok güzel bir yaşam alanı inşa ediyoruz. Projeyle ilgili gençlere de bir müjde vermek istiyorum. Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi'nde bir de buz pateni pistimiz olacak. Her şey teknik şartnameye ve hukuka uygun gidiyor. Yakın zamanda kentimizde, tapusu Kuşadası Belediyesi'ne ait ve bize ciddi gelir sağlayan bir merkeze sahip olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Şimdiden kentimize hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

