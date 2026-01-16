Kuşadası'nda Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Kuşadası'nda Firari Hükümlü Yakalandı

Kuşadası\'nda Firari Hükümlü Yakalandı
16.01.2026 19:29
9 yıl 2 ay hapis cezası olan M.B., Kuşadası'nda polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde hakkında 'kasten adam öldürme suçundan' 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü M.B. polis ekipleri tarafından yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma ile hakkında 'kasten adam öldürme suçundan' 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B'nin Kuşadası'nda olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, yerini tespit ettikleri M.B'yi düzenledikleri operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan firari hükümlü M.B, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: DHA

Kuşadası, Güvenlik, Güncel, Polis, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20:35
