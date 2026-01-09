Kuşadası\'nda Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ev, işyeri ve araç hırsızlığına karıştığı tespit edilen bir şüpheli emniyet ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla il genelinde suçun önlenmesi, faillerin ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, 6 evden hırsızlık, 3 işyeri ve kurumdan hırsızlık, 3 motosiklet hırsızlığı ile 1 oto hırsızlığı olayının faili olduğu belirlenen İ.Ö. isimli şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN