Kuşadası'nda kadın cinayetinde ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kuşadası'nda kadın cinayetinde ceza

05.02.2026 19:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eren Dildöken, eski eşini pompalı tüfekle öldürdü. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde tartıştığı eski eşi Nebahat Yükçü'yü (29) pompalı tüfekle öldüren Eren Dildöken (33), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından acılı baba Hasan Yükçü, "Adalet yerini buldu" dedi.

Olay 2 Eylül 2024 tarihinde, Hacıfeyzullah Mahallesi'nde meydana geldi. Boşandıktan sonra da eski eşine şiddet uyguladığı öğrenilen Eren Dildöken, bir kez daha Nebahat Yükçü'nün oturduğu eve geldi. Dildöken, yaşanan tartışma sırasında evde bulunan pompalı tüfekle eski eşi Yükçü'ye ateş açtı. Nebahat Yükçü, göğsüne isabet eden saçmalarla yere yığılırken, Dildöken olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yükçü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cesedi, Kuşadası Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, olayın ardından motosikletiyle kaçan Eren Dildöken polis tarafından yakalandı. Dildöken, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İNDİRİM UYGULANMADI

Soruşturmanın ardından Eren Dildöken hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan Söke Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın bugün görülen 6'ıncı duruşmasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, sanık Eren Dildöken'i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Eren D.'nin bu cezasında herhangi bir indirim hükmü de uygulamadı.

Nebahat Yükçü'nün ailesinin avukatı Behçet Alp, "Bugün karar duruşması vardı. Savcı mütalaasında eşe karşı kasten öldürmeden cezalandırılmasını ama haksız tahrik hükümlerini kullanarak indirim yapılmasını istedi. Bizler bunu kabul etmedik. Ona göre bir beyanda bulunduk. Mahkemede nihayetinde hiçbir indirim ön görmeksizin sanık hakkında ağırlaştırmış müebbet hapis cezasına karar verdi. Dosya bugün itibariyle karara çıktı. Ailenin de bir nebze olsun yüreğine su serpildi. Aile kararı memnuniyetle karşıladı. 'Bu gece rahat uyuyacağız' dediler" dedi.

'KIZIM KEŞKE YAŞASAYDI'

Nebahat Yükçü'nün "Adalet yerini buldu" diyen babası Hasan Yükçü ise şunları söyledi:

"Beklediğimi bir sonuçtu. Tasarlanmış, planlı bir şekilde bu suçu işleyip, bize 2 sene boyunca cehennemi yaşattı. Defalarca kızım darp edildi. Defalarca suç duyurusunda bulunduk. Kızım keşke yaşasaydı. Ne kadar, kızımın katiline ağırlaştırmış müebbet hapis cezası verilse içim rahat değil. 2019 yılında oğlum da onun halasının oğlu tarafından öldürüldü ve 25 yıl hapis cezası aldı" diye konuştu.

Haber-Kamera: Melek FIRAT/ AYDIN,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kuşadası, Güncel, Şiddet, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda kadın cinayetinde ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı
Kasımpaşa’nın yeni sahibi belli oldu Kasımpaşa'nın yeni sahibi belli oldu
Eski ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden’ın eski kocası, karısını öldürdü Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın eski kocası, karısını öldürdü
Trump’tan sonra Avrupa da İran’a karşı kılıçları çekti: Hazırız Trump’tan sonra Avrupa da İran’a karşı kılıçları çekti: Hazırız
13 milyon liraya dev Trump heykeli: Tamamı altın kaplama 13 milyon liraya dev Trump heykeli: Tamamı altın kaplama
Okan Buruk, anlaşma sağlanan oyuncuyu duyurdu Okan Buruk, anlaşma sağlanan oyuncuyu duyurdu
Beşiktaş, Hyeongyu Oh transferini KAP’a bildirdi İşte ödenen bonservis bedeli Beşiktaş, Hyeongyu Oh transferini KAP'a bildirdi! İşte ödenen bonservis bedeli
Çene estetiği sonrası geçirdiği değişim öyle böyle değil Çene estetiği sonrası geçirdiği değişim öyle böyle değil

20:06
AK Partili Şamil Tayyar’dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir
AK Partili Şamil Tayyar'dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir
20:00
Beşiktaş, Kocaeli’den son anlarda 1 puanla döndü
Beşiktaş, Kocaeli'den son anlarda 1 puanla döndü
19:54
Sağanak sonrası Çeşme’de denizle kara birleşti
Sağanak sonrası Çeşme'de denizle kara birleşti
19:12
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
19:09
Yonca Evcimik’in Tarkan’la ilgili sözleri kavga çıkaracak
Yonca Evcimik'in Tarkan'la ilgili sözleri kavga çıkaracak
18:41
Mehmet Uçum: Umut hakkı kişiye özel tahliye imkanı sağlamaz, kapsama Öcalan da girmektedir
Mehmet Uçum: Umut hakkı kişiye özel tahliye imkanı sağlamaz, kapsama Öcalan da girmektedir
18:24
Süper Lig’e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu
Süper Lig'e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu
17:21
Dendias’tan tarihi Türkiye itirafı ABD’ye çağrısı ise skandal
Dendias'tan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 20:13:09. #7.11#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda kadın cinayetinde ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.