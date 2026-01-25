Kuşadası'nda sel fırsatçısı hırsız yakalandı - Son Dakika
3. Sayfa

Kuşadası'nda sel fırsatçısı hırsız yakalandı

Kuşadası'nda sel fırsatçısı hırsız yakalandı
25.01.2026 11:00
Kuşadası'nda sel sonrası 4 evi soyan şüpheli, jandarma tarafından çalınan eşyalarla birlikte yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşanan seli fırsat bilen bir şüpheli, 4 ayrı evi soydu, jandarma ekiplerinin çalışması sonucunda şüpheli, çalınan eşyalarla birlikte kıskıvrak yakalandı.

Olay, Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'nde bulunan bir site içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre R.A. (40) isimli şüpheli, ilçede etkili olan yağışların ardından yaşanan sel felaketini fırsat bildi. Site içerisinde bulunan 4 ayrı eve giren şüpheli, evede bulunan çok sayıda eşyayı çaldı. Dört ayrı ikametten hırsızlık yapıldığı yönünde yapılan müracaatlar üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan incelemeler sonucuda olayı R.A.'nın gerçekleştirdiğini tespit eden jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için harekete geçti. Şüphelinin ikametinde yapılan adli aramalarda 9 adet akü, 1 adet boru kaynatma makinesi, 1 adet inverter, 2 adet el arabası, 1 adet çim biçme makinesi, 2 adet bahçe aydınlatması, 2 adet testere, 1 adet araç yıkama makinesi, 1 adet uydu alıcısı, 1 adet televizyon, 1 adet 20 litre plastik fıçı, 1 adet 24 litre hidrofor, 2 adet araç teybi, 3 adet kapasitör, 1 adet reaktör bobini, 1 adet su pompası, 4 adet iskele demiri, 1 adet rezervuar tertibatı, 3 adet elektrikli motosiklet, 1 adet bisiklet, 10 metre bahçe teli, 1 adet su ısıtıcısı, 1 adet buzdolabı, 2 adet elektrikli süpürge, 2 adet spiral makinesi, 1 adet şarjlı dal budama testeresi, 1 adet şarjlı lamba, 2 adet el testeresi, 2 adet orak, 3 adet plastik boru makası, 1 adet çalı biçme makası, 1 adet boru anahtarı, 3 adet keser, 3 adet balta, 2 adet çapa, 1 adet çelik tel kesme makası, 70 metre elektrik kablosu, 1 adet takım çantası, 3 adet plastik boru, 3 adet helezyon boru, 2 adet bong aparatı, 1 adet siyah bantla sarılı poşet, 13 adet kuru sıkı fişek ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerden hırsızlık olayına konu olduğu değerlendirilen eşyalar sahiplerine teslim edildi, farklı olaylarla bağlantılı olabileceği değerlendirilen diğer malzemelerle ilgili de inceleme başlatıldı. Başlatılan adli tahkikat kapsamında gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Jandarma, Kuşadası, Güvenlik, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda sel fırsatçısı hırsız yakalandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Kuşadası'nda sel fırsatçısı hırsız yakalandı - Son Dakika
