Kuşadası\'nda Yol Çöktü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yolda meydana gelen çökme sonucu çalışma başlatıldı.
Türkmen Mahallesi Gazi Beğendi Sokak'ta yolun bir kısmı çöktü.
Çökme meydana gelen alan, güvenlik bariyeri çekilerek kapatıldı.
Ekipler, yolun bu kısmını trafiğe kapattı.
Çökmenin, yolun alt kısmında yapılan otel inşaatından kaynaklandığı değerlendiriliyor.
