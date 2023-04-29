Kütahya'da korkunç olay! 17 yaşındaki kız apartman dairesinde ölü bulundu! - Son Dakika
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Kütahya'da korkunç olay! 17 yaşındaki kız apartman dairesinde ölü bulundu!

29.04.2023 22:16

Kütahya'da bir apartman dairesinde 17 yaşında bir kızın cansız bedeni bulundu. Evde yapılan incelemelerde içki şişelerinin bulunduğu, genç kızın cansız bedeninin yanında çok miktarda kan olduğu görüldü. Olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Zafertepe Mahallesi Oya Sokak'taki bir apartman dairesinde Özge Ş'nin odada hareketsiz yattığını gören erkek arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese giden sağlık ve polis ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Evde yapılan incelemede içki şişeleri bulundu, genç kızın cesedinin olduğu odada çok miktarda kan görüldü. Hakkında uyuşturucu kullanmaktan çok kez işlem yapıldığı öğrenilen genç kızın cesedi, otopsi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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112 Acil Çağrı, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da korkunç olay! 17 yaşındaki kız apartman dairesinde ölü bulundu! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da korkunç olay! 17 yaşındaki kız apartman dairesinde ölü bulundu! - Son Dakika
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