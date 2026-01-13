Kütahya\'da Asayiş Toplantısı

Kütahya Valisi Musa Işın, devletin temel görevlerinden birinin vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamalarını sağlamak olduğunu ifade etti.

Kütahya İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı, Vali Musa Işın'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya il protokolü ile İl Güvenlik ve Asayiş Komisyonu üyeleri katıldı. Toplantıda, il genelinde yürütülen uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları, genel asayiş durumu ve trafik güvenliği konuları kapsamlı şekilde ele alındı. Mevcut durum değerlendirilerek, bu alanlarda alınması gereken ilave önlemler görüşüldü.

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Vali Musa Işın, devletin temel görevlerinden birinin vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamalarını sağlamak olduğunu belirtti. Vali Işın, "Bu kapsamda ilimiz genelinde asayişin korunması, suçla etkin mücadele ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımız gece gündüz demeden görev yapmaktadır. Kurumlarımız arasında güçlü bir iş birliği ve koordinasyonla Kütahya'da güvenli yaşam ortamını daha da güçlendirmek için çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerini kullandı.

Toplantı, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. - KÜTAHYA