Kütahya\'da Çöp Toplama ve Spor Alanları Projeleri

Hizmet çeşitliliğini her geçen gün artıran Kütahya İl Özel İdaresi, ulaşım ve altyapı hizmetleri, hizmet binaları yapımı ile kültürel ve sosyal alanlardaki çalışmalarına yeni projeler eklemeye devam ediyor. Bu kapsamda çöp toplama hizmetleri ile köylere halı saha kazandırılması da yürütülen hizmetler arasında yer aldı.

İl Özel İdaresi tarafından 2025 yılı boyunca gerçekleştirilen çöp toplama çalışmaları kapsamında, Kütahya genelinde 13 ilçeye bağlı 546 köyden toplam 13 bin 186 ton çöp toplandı. Çalışmalarda 15 araç ve 45 personel görev aldı.

Öte yandan gençlerin daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda spor yapabilmelerini sağlamak amacıyla sentetik çim saha projeleri hayata geçirildi. Bu çerçevede 4 sentetik çim saha tadil edilirken, 1 yeni sentetik çim saha inşa edilerek hizmete sunuldu. Yapılan çalışmalarla gençlerin hijyenik ve modern spor alanlarında faaliyet göstermelerine imkan sağlandı.