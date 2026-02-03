Kütahya'da Geleneksel Kur'an Hatmi Tamamlandı - Son Dakika
Kütahya'da Geleneksel Kur'an Hatmi Tamamlandı

03.02.2026 14:44
Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı, Kur'an-ı Kerim hatmini 3 hatimle gerçekleştirdi.

Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kur'an-ı Kerim hatmi, bu yıl da gerçekleştirildi.

Vakıf Başkanı İhsan Tunçoğlu, yaptığı açıklamada, hatmin Kütahya Merkez Kur'an Kursu öğrencileri tarafından okunan 3 hatim ile tamamlandığını belirtti. Hatim duasının ise Kütahya İl Müftüsü İrfan Açık tarafından yapıldı.

Okunan hatimler; vakfa bağışta bulunan merhum hayırseverler, ebediyete irtihal eden vakıf üyeleri ile Vakfın Bayanlar Kurulu Başkanlığı görevini uzun yıllar yürüten, ihtiyaç sahibi öğrencilere yaptığı örnek yardımlar, destekleri, asaleti ve tevazusu ile gönüllerde yer edinen Yıldız Güral ile merhume Şükrü Şeker ve Pakizer Yağman ithaf edildi.

Program sonunda, Başkan İhsan Tunçoğlu, hatimleri okuyan Müftülüğe bağlı Kur'an Kursu öğrencileri ile din görevlilerine, teşekkür ederek hediye takdiminde bulunuldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kütahya Merkez, Kütahya, Kültür, Yerel, Son Dakika

