Kütahya\'da Hentbol Yarı Finalleri Tamamlandı

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Okul Sporları Gençler B Hentbol Yarı Final müsabakaları, büyük bir heyecan ve centilmence mücadelelere sahne olarak tamamlandı.

Turnuva boyunca sahaya çıkan sporcular, sergiledikleri performansla izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Fair-play ruhunun ön planda olduğu müsabakalarda, genç sporcuların azmi ve mücadele gücü dikkat çekti.

Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara ödülleri takdim edilirken, başarılı olan okullar Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı elde etti. Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, turnuvaya katılım sağlayan tüm okulları, sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, Türkiye Finalleri'nde başarılar diledi. - KÜTAHYA