Kütahya'da Korkunç Yangın: Uzaklaştırma Kararı Olan Şüpheli Kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kütahya'da Korkunç Yangın: Uzaklaştırma Kararı Olan Şüpheli Kaçtı

04.01.2026 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzaklaştırma kararı bulunan Eyüp M., kayınvalidesinin evini ateşe verip kaçtı; 2 kişi yaralandı.

KÜTAHYA'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Eyüp M., gece saatlerinde kayınvalidesinin evini ateşe verdi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 2 kişi yaralanırken, olayın ardından kaçan şüpheli aranıyor.

Olay, saat 03.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Kirman Sokak'ta meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Eyüp M., eşi Azime M.'nin annesiyle birlikte kaldığı 3 katlı eve geldi. Herkes uyuduğu sırada arka balkondan tırmanarak içeri girdiği belirtilen Eyüp M., iddiaya göre yanında getirdiği yanıcı maddeyi döküp evi ateşe vererek kaçtı. Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında evde bulunan Azime M. ile annesinin ayaklarından yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan şüpheli Eyüp M.'nin yakalanması için polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma sürüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Kütahya, Olaylar, Güncel, Eyüp, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da Korkunç Yangın: Uzaklaştırma Kararı Olan Şüpheli Kaçtı - Son Dakika

Eskişehir’de Kumar Operasyonu Eskişehir'de Kumar Operasyonu
İbrahim Tatlıses yeni bir aşka yelken açıyor İbrahim Tatlıses yeni bir aşka yelken açıyor
Trump’tan Maduro’nun yerine gelen Rodriguez’e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Nereden nereye Ömer Faruk Beyaz’ın yeni adresi çok konuşulur Nereden nereye! Ömer Faruk Beyaz'ın yeni adresi çok konuşulur
Berber fiyatlarına dudak uçuklatan zam Berber fiyatlarına dudak uçuklatan zam
Hasan Can Kaya en büyük pişmanlığını açıkladı: Erzurum’daydı, gitmedim Hasan Can Kaya en büyük pişmanlığını açıkladı: Erzurum'daydı, gitmedim

17:22
Cansız bedeni gölde bulunan Elif Kumal, 2 yaşındayken kaybettiği babasının yanına defnedildi
Cansız bedeni gölde bulunan Elif Kumal, 2 yaşındayken kaybettiği babasının yanına defnedildi
17:10
1,2 milyar lira değerindeki malikanenin inşası tamamlandı Sahibi bakın kim
1,2 milyar lira değerindeki malikanenin inşası tamamlandı! Sahibi bakın kim
15:23
Maduro, ABD mahkemesine götürüldü
Maduro, ABD mahkemesine götürüldü
15:23
Ünlülere 4. dalga uyuşturucu operasyonu İşte gözaltına alınanların isimleri
Ünlülere 4. dalga uyuşturucu operasyonu! İşte gözaltına alınanların isimleri
15:09
Öğretmen ve vaizlerin yeni yılda alacakları maaş tartışma konusu oldu
Öğretmen ve vaizlerin yeni yılda alacakları maaş tartışma konusu oldu
14:36
İstanbul’da hava bir anda değişecek Kar, fırtına ve sağanak geliyor
İstanbul'da hava bir anda değişecek! Kar, fırtına ve sağanak geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 18:05:34. #7.11#
SON DAKİKA: Kütahya'da Korkunç Yangın: Uzaklaştırma Kararı Olan Şüpheli Kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.