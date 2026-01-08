Kütahya\'da Kuvvetli Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

KÜTAHYA'da hızı saatte 90 kilometreyi bulan kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrilirken, bazı yollar ulaşıma kapandı, park halindeki araçlar ise zarar gördü.

Kent genelinde etkili olan kuvvetli fırtına, il merkezi ile Gediz ve Altıntaş ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezindeki Akkent ve Şair Şeyhi Dumlupınar mahallelerinde devrilen ağaçlar nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı. Gediz ilçesinde ise fırtına nedeniyle devrilen ağaçların park halindeki araçların üzerine düşmesi sonucu zarar oluştu. Altıntaş ilçesindeki Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nde, fırtınanın etkisiyle bir fabrikanın PVC kaplamaları yerinden söküldü. Fabrika çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Kapanan yollar, belediye ve Karayolları ekiplerinin çalışmalarıyla temizlenip, yeniden ulaşıma açıldı.