Kütahya'da Zihinsel Engelli Genç Kayboldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Kütahya'da Zihinsel Engelli Genç Kayboldu

Kütahya\'da Zihinsel Engelli Genç Kayboldu
03.01.2026 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da zihinsel engelli Burak Duran 4 gündür kayıp. Ailesi yardım çağrısında bulundu.

Kütahya'da 27 yaşındaki zihinsel engelli gençten 4 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgilere göre, Kütahya Merkez Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden Burak Duran, 31 Aralık sabahı saat 08.00 sıralarında "hava alacağım" diyerek evden ayrıldı. Duran'ın evden çıktıktan sonra geri dönmemesi üzerine ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi.

Yüzde 40 zihinsel engeli bulunduğu öğrenilen Burak Duran için emniyet güçleri tarafından Kütahya genelinde arama çalışmaları başlatıldı. Polis ekipleri, kaybolduğu saatlerden itibaren gencin bulunabileceği bölgelerde incelemelerini sürdürürken, şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmadı.

Aile, Burak Duran'ı gören ya da yerini bilen vatandaşlardan yetkililere bilgi vermelerini isteyerek yardım çağrısında bulundu. Arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Kütahya, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Kütahya'da Zihinsel Engelli Genç Kayboldu - Son Dakika

Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı
Kastamonu’da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi
İran’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz
Malatya’da meteorun düşme anı kamerada Malatya'da meteorun düşme anı kamerada
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı

02:12
Maduro New York’a böyle getirildi Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti
00:46
Maduro New York’ta Uçaktan böyle indirildi
Maduro New York'ta! Uçaktan böyle indirildi
23:02
Bahçeli: Venezuela’da yaşananlar, 15 Temmuz ile birebir aynı
Bahçeli: Venezuela'da yaşananlar, 15 Temmuz ile birebir aynı
22:39
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz
22:11
Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar
Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar
21:55
Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında
Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler! 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 07:34:34. #7.11#
SON DAKİKA: Kütahya'da Zihinsel Engelli Genç Kayboldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.