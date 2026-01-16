Kütahya\'nın Kros Başarısı

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Okul Sporları Kros müsabakalarında Kütahya'yı başarıyla temsil eden 15 öğrenci, 4 öğretmen ve 3 idareciyi makamında kabul etti.

KÜTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kütahya Spor Lisesi ve Kütahya Mimar Sinan Ortaokulu öğrencileri, Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen grup müsabakalarında önemli dereceler elde ederek Kütahya'yı gururlandırdı. Yarışmalar sonucunda KÜTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi grup birincisi olurken, Kütahya Spor Lisesi ve Kütahya Mimar Sinan Ortaokulu ise grup üçüncüsü olma başarısı gösterdi.

Elde edilen bu derecelerle söz konusu okullar, 14 Şubat'ta düzenlenecek Okul Sporları Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı kazandı.

Bu anlamlı başarıların ardından her okuldan 5'er öğrenci olmak üzere toplam 15 öğrenci, 4 öğretmen ve 3 idareci İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz'ı ziyaret etti. Ziyarette öğrenciler elde ettikleri başarılar ve hedefleri hakkında bilgi verirken, Müdür Yılmaz öğrencileri ve öğretmenleri tebrik ederek Türkiye Finalleri'nde başarılar diledi. - KÜTAHYA