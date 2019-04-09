Son Dakika Haberleri: Kütahya Polisi Bir İlki Gerçekleştirdi

Kütahya Polisi Bir İlki Gerçekleştirdi

19 dakika önce

Kütahya polisi bir ilki gerçekleştirdi İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şubesi, ortaokul öğrencilerine yönelik 'at binme' etkiliği düzenlediKÜTAHYA - Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şubesi, ortaokul öğrencilerine yönelik 'at binme' etkiliği düzenledi.

Kütahya polisi bir ilki gerçekleştirdi
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şubesi, ortaokul öğrencilerine yönelik 'at binme' etkiliği düzenledi

KÜTAHYA - Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şubesi, ortaokul öğrencilerine yönelik 'at binme' etkiliği düzenledi.
Kütahya Belediyesi Atlı Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinliğe 80 ortaokul öğrencisi katıldı.
Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, "Toplum destekli şubemiz tarafından ortaokul öğrencilerine ata sporumuzu ve at ile tanıştırmak için bugün burada bir gün geçireceğiz ve bir çok çocuğumuzun hayali olan at binme heyecanını onlara yaşatacağız. Ayrıca dönem içerisinde de öğrencilere yönelik etkinliklerimiz devam edecek" dedi.
Öğrenciler ise hayatlarında ilk kez ata bindikleri için mutlu olduklarını ve heyecan verici bir durum olduğunu söylediler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:56 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Kütahya, Yerel
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