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Kütahya Valiliği yeni yerinde hizmet vermeye başladı

39 dakika önce

1982 yılından bu yana Cumhuriyet Caddesi'nde hizmet veren Kütahya Valiliği yeni hizmet binasına taşındı.

Kütahya Valiliği yeni yerinde hizmet vermeye başladı, System.String[]

1982 yılından bu yana Cumhuriyet Caddesi'nde hizmet veren Kütahya Valiliği yeni hizmet binasına taşındı.


Mevcut hükümet konağının yetersiz kalması nedeniyle 2016 yılı İçişleri Bakanlığı yatırım programı kapsamında kent meydanında yer alan eski Atatürk İlkokulunun bulunduğu alana inşa edilen Kütahya Valiliği yeni binasında hizmet vermeye başladı.


Servi Mahallesi, Menderes Caddesi'nde faaliyete geçen Kütahya Valiliği hizmet binasında; valilik makamı, vali yardımcıları, Özel Kalem Müdürlüğü, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, İl Yazı İşleri Müdürlüğü, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, İl İdare Kurulu Müdürlüğü, İl Mahalli İdareler Müdürlüğü, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü, Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü, İl Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü, Avrupa Birliği (AB) Bürosu ile Açık Kapı birimi hizmet verecek. - KÜTAHYA

İçişleri Bakanlığı, Cumhuriyet Caddesi, Kütahya Valiliği, Hükümet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:45 Kaynak: İHA
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