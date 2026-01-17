Kütahyaspor, Karşıyaka'yı Uzatmada Yendi

STAT: Alsancak Mustafa Denizli
HAKEMLER: Demokrat Özgür Güneş, Muhammet Oğuzhan Öztaş, Furkan Çakır
KARŞIYAKA: Tunay- Harun, Ensar, Hıdır, Cumali, Alpay, Tolga (Dk. 46 Murat), Samet (Dk. 77 Berat), Hüseyin (Dk. 77 Yakup Arda), Adem (Dk. 84 Onur), Yasin (Dk. 84 Ömer Faruk)
KÜTAHYASPOR: Boğaçhan- Okan, Doğukan, Şemsettin Ender, Abdullah (Dk. 59 Emir Can), Sedat (Dk. 90+4 Ayetullah), Berkan, Ahmet Ertuğrul Öztürk (Dk. 26 Bora), Ahmet Teker, Burak (Dk. 59 Semih), Aykut
GOL: Dk. 90+2 Sedat (Kütahyaspor)
SARI KARTLAR: Tolga, Ensar (Karşıyaka), Aykut, Okan (Kütahyaspor)
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren 17'nci hafta mücadelesinde zirve takipçisi Karşıyaka evinde lider Kütahyaspor'a uzatmada yediği golle 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibin golünü 90+2'nci dakikada Sedat kaydetti. Bu sonuçla Kütahyaspor 44 puana ulaşırken, evinde ilk yenilgisini alan Karşıyaka 37 puanda kaldı.
17'nci dakikada ev sahibi ekipten Hüseyin, ceza yayının gerisinden sert vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
31'inci dakikada Karşıyaka'nın kazandığı serbest vuruşta Tolga ceza sahasına kesti, Ensar'ın kafa vuruşunda Doğukan topu çizgiden çıkardı.
43'üncü dakikada Karşıyakalı Adem'in frikikten şutunda top yan ağlarda kaldı.
İlk yarı 0-0 sona erdi.
89'uncu dakikada Kütahyaspor atağında soldan Semih'in ortasında ceza sahasında oluşan karambolde Karşıyaka savunması gole izin vermedi.
90+2'nci dakikada soldan Aykut'un ortasında ön direkte Sedat kafayla topu filelere yolladı: 0-1.
90+4'üncü dakikada Kütahyaspor ceza sahasında Ensar'ın kafasından seken topu Ömer Faruk kafayla kaleye gönderdi, meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı çıktı.
Kütahyaspor müsabakayı 1-0 kazandı.
