Kuvvetli Yağış ve Kar Uyarısı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli yağış ve kar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Batman'ın kuzeyi, Bitlis'in güneyi, Siirt ve Şırnak'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinde kuvvetli yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, yüksek kesimlerde tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.