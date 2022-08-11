KKTC Başbakanı Üstel'den Abdülhamid Han sondaj gemisi açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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KKTC Başbakanı Üstel'den Abdülhamid Han sondaj gemisi açıklaması Açıklaması

11.08.2022 12:27
KKTC Başbakanı Üstel'den Abdülhamid Han sondaj gemisi açıklaması Açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Abdülhamid Han sondaj gemisinin sefere çıkmasını heyecan, gurur ve mutlulukla karşıladıklarını belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Abdülhamid Han sondaj gemisinin sefere çıkmasını heyecan, gurur ve mutlulukla karşıladıklarını belirtti.

Başbakan Üstel, Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın Akdeniz'deki ilk sondajı için göreve çıkmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Ana Vatan'ımız tarafından Mavi Vatan'da hidrokarbon arama çalışmalarına katılan 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın sefere çıkmasının heyecan, gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullanan Üstel, Abdülhamit Han'a refakat edecek gemilere 24 Aralık 1963 gecesi Kıbrıs'ta şehit edilen merhum Binbaşı Nihat İlhan'ın evlatları olan "Hakan, Kutsi ve Murat" isimlerinin verilmesinin kendileri için çok anlamlı olduğunu vurguladı.

Üstel, KKTC'nin her platformda hak ve menfaatlerini kendi menfaatlerinden ayırmayan Türkiye'nin Abdülhamit Han sondaj gemisini filosuna katarak çalışmalara başlatmasının, bölgede yaşanacak güç dengelerinde önemli bir farklılık yaratacağının altını çizdi.

"Rum ve Yunan tarafından yapılan mesnetsiz açıklamalar hiçbir anlam ifade etmemektedir"

Mavi Vatan'da Ana Vatan ile yürüttükleri hak arayışında Abdülhamit Han'ın kendilerine büyük bir güç katacağına inandıklarını belirten Üstel, dünyada eşine az rastlanır bir sondaj filosuna sahip olan Türkiye'nin bölgede yapmış olduğu çalışmaların Kıbrıs Türklerini gururlandırdığını kaydetti.

Üstel, " Doğu Akdeniz'de Türkiye tarafından yapılan arama ve sondaj çalışmaları Türk tarafının kendi egemenlik alanları içerisindedir. Bu konuyla ilgili Rum ve Yunan tarafından yapılan mesnetsiz açıklamalar ve gerginliği tırmandırmaya yönelik tutumlar, tarafımızca hiçbir anlam ifade etmemektedir. Bu duygu ve düşüncelerle son teknoloji ile donatılmış yeni nesil sondaj gemimizin seferini şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına selamlıyor ve hayırlı haberler temenni ettiğimizi belirtmek istiyorum." ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KKTC Başbakanı Üstel'den Abdülhamid Han sondaj gemisi açıklaması Açıklaması - Son Dakika

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