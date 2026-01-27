Kuzey Kore'den Füze Denemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kuzey Kore'den Füze Denemesi

27.01.2026 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne tanımlanamayan bir füze fırlattığını duyurdu.

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne tanımlanamayan bir füze fırlattığını duyurdu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Pyongyang'ın ülkenin doğu kıyısı açıklarından Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne tanımlanamayan bir füze fırlattığı belirtildi.

Açıklamada, fırlatılan cismin niteliğine ilişkin henüz ayrıntı verilmediği ancak söz konusu mühimmatın balistik füze olabileceğinin değerlendirildiği bildirildi.

Öte yandan Japonya hükümeti de Kuzey Kore'nin en az iki balistik füze fırlattığının değerlendirildiğini açıkladı.

Pyongyang yönetimi, Japon Denizi yönüne son balistik füze denemesini 4 Ocak'ta gerçekleştirmişti.

Söz konusu deneme, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile zirve görüşmesi için Pekin'e gitmesinden kısa süre önce yapılmıştı.

Kaynak: AA

Japon Denizi, Kuzey Kore, Güney Kore, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Kore'den Füze Denemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş 16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
Amedsporlu Dia Saba’ya kartopu atıldı, sinirden çıldırdı Amedsporlu Dia Saba'ya kartopu atıldı, sinirden çıldırdı
Savaşta iki kez yaralandı, gözlerini kaybetti Savaşta iki kez yaralandı, gözlerini kaybetti
Şişli’de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı Şişli'de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı
Görüntü Türkiye’den Doğada ender oluşan kar ruloları oluştu Görüntü Türkiye'den! Doğada ender oluşan kar ruloları oluştu
İzmir’de 3 polisin şehit olduğu saldırının sanıkları hakkındaki iddianame kabul edildi İzmir'de 3 polisin şehit olduğu saldırının sanıkları hakkındaki iddianame kabul edildi

12:08
Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay
Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay
11:52
Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
11:28
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
11:11
Aziz İhsan Aktaş davası başladı Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
11:07
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
10:52
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 12:22:46. #7.11#
SON DAKİKA: Kuzey Kore'den Füze Denemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.