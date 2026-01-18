Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kaza: 7 Yaralı - Son Dakika
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kaza: 7 Yaralı

18.01.2026 13:18
Cipin bariyerlere çarpması sonucu 2'si çocuk toplam 7 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda cipin bariyerlere çarpması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Otoyolun Çekmeköy mevkisinde Ankara istikametinde seyreden 34 MKY 995 plakalı cip, bariyerlere çarparak refüje girdi.

Kazada araçtaki 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, otomobilin sağ koltuğunda sıkışan yaralıyı kurtarmak amacıyla kapıyı kesti.

Araçtan çıkarılan yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

24 saat son dakika haber yayını
