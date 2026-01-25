Ladik'te 1 Ton Hamsi İkramı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ladik'te 1 Ton Hamsi İkramı

Ladik\'te 1 Ton Hamsi İkramı
25.01.2026 17:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akdağ Hamsi Festivali'nde 1 ton hamsi dağıtıldı, katılımcılar müzik eşliğinde eğlendi.

Samsun'un Ladik ilçesinde düzenlenen festivalde 1 ton hamsi dağıtıldı.

Akdağ Kayak Tesisleri'nde Ladik Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (LAFED) tarafından Akdağ Hamsi Festivali düzenlendi.

Festivalde kayak merkezine gelen vatandaşlara 1 ton hamsi ikram edildi.

Festival kapsamında müzik eşliğinde bir araya gelen vatandaşlar halay ve horonlar çekerek eğlendi.

Etkinliğe aileleriyle katılan çocuklar ise kayak pistlerinde kayarak keyifli vakit geçirdi.

Yoğun katılımın olduğu etkinlikte, Samsun ve çevre illerden gelen vatandaşlar festival alanında uzun süre vakit geçirdi.

Ladik Sivil Toplum Kuruluşları ve Dernekler Federasyonu (LAFED) Genel Başkanı Murat Salurlu, kayak merkezini ilk defa bu kadar kalabalık gördüğünü ve yoğun bir ilginin olduğunu söyledi.

Festivalin yaklaşık 2 aydır süren hazırlık sürecini olduğunu anlatan Salurlu, şunları kaydetti:

"Yönetim kurulumuz, kadın ve gençlik kollarımızla birlikte büyük bir emek verdik. Samsun'un 17 ilçesinden biri olan Ladik'in yaylasıyla birlikte daha fazla tanınmasını amaçladık. Katılım beklentilerimizin üzerinde oldu, şehir merkezinden yaylaya ring seferleri düzenledik, ilave araçlarla ulaşımı destekledik. Hemşehrilerimizin federasyonuna sahip çıkması bizler için gurur verici. İnşallah bu festivali geleneksel hale getirerek önümüzdeki yıllarda daha geniş katılımla sürdürmeyi hedefliyoruz."

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal ise festival alanındaki yoğun katılımın ve coşkunun kendilerini mutlu ettiğini belirterek, şöyle konuştu.

"Vatandaşlarımızın müzik eşliğinde eğlenmesi, halay çekmesi ve bu atmosferi birlikte yaşaması bizleri son derece memnun etti. Bu organizasyon, Ladik ilçemizin tanıtımına ve ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Hep arzu ettiğimiz, ilçemize değer katan etkinliklerin hayata geçirilmesiydi. Bu sürece emek veren federasyon, dernek başkanları ve yönetim kurulu üyeleri büyük bir iş başardı. Belediyemiz olarak gerekli altyapı desteğini verdik, vermeye de devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kayak Merkezi, Gastronomi, Samsun, Güncel, Ladik, Müzik, Akdağ, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ladik'te 1 Ton Hamsi İkramı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak
Elektrik direğine saplanan otomobil 18 yaşındaki gence mezar oldu Elektrik direğine saplanan otomobil 18 yaşındaki gence mezar oldu
İBB’ye bağlı kreşte yaşananlara ilişkin ifade veren mağdur çocuk: Arkadaşımı dövdü, elbisemi indirip kameraya çekti İBB'ye bağlı kreşte yaşananlara ilişkin ifade veren mağdur çocuk: Arkadaşımı dövdü, elbisemi indirip kameraya çekti
TBF, Ergin Ataman için devreye girdi TBF, Ergin Ataman için devreye girdi
Kerem Demirbay’a takılan Trabzonspor taraftarının videosu viral oldu Kerem Demirbay'a takılan Trabzonspor taraftarının videosu viral oldu

19:04
Fenerbahçe’den sürprizlerle dolu 11
Fenerbahçe'den sürprizlerle dolu 11
18:59
“Proje okullarında mülakat“ iddiasına yanıt
"Proje okullarında mülakat" iddiasına yanıt
18:54
Fenerbahçe’den Milan Skriniar kararı
Fenerbahçe'den Milan Skriniar kararı
17:46
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı
17:40
Korkunç görüntüler Dumanlar gökyüzünü kapladı
Korkunç görüntüler! Dumanlar gökyüzünü kapladı
15:24
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 19:16:31. #7.11#
SON DAKİKA: Ladik'te 1 Ton Hamsi İkramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.