Ladik'te İkinci Dönem Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ladik'te İkinci Dönem Başladı

02.02.2026 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Ladik ilçesinde 2400 öğrenci yarıyıl tatilinin ardından ikinci döneme başladı.

Samsun'un Ladik ilçesinde yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili çaldı.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören 2400 öğrenci iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başladı.

Yeni dönemin ilk haftasında tüm Türkiye'de olduğu gibi bayrak sevgisi konusu işlendi.

Bütün öğrencilerin kırmızı beyaz kıyafetleri ile okullarına geldiğini belirten Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy, "Sevgili çocuklarım iki haftanın ardından sizlerle kavuşmanın heyecanını yaşıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, bugün kırmızı beyaz kıyafetlerinizle, ellerinizde bayrağımızla vatana, millete, bayrağa aşık olarak ayrı parlıyorsunuz. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum." ifadeleriini kullandı.

Bugün başlayan 2025-2026 eğitim öğretim dönemi 26 Haziran'da sona erecek

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Samsun, Ladik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ladik'te İkinci Dönem Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum’da 8 tekne kıyıya vurdu Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum'da 8 tekne kıyıya vurdu
Juventus, En-Nesyri ve Jhon Duran’ın ardından gözünü bu kez Galatasaraylı yıldıza dikti Juventus, En-Nesyri ve Jhon Duran'ın ardından gözünü bu kez Galatasaraylı yıldıza dikti
Faciadan dönüldü İstinat duvarı araçların üzerine çöktü Faciadan dönüldü! İstinat duvarı araçların üzerine çöktü
Medvedev’den Trump’a övgü dolu sözler Medvedev'den Trump'a övgü dolu sözler
İsrail, Lübnan’ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi

13:57
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı
13:50
Sahaya bomba atıp kaleciyi yaraladı Kendi de kabusu yaşadı
Sahaya bomba atıp kaleciyi yaraladı! Kendi de kabusu yaşadı
13:29
10 kişi can vermişti Her birinin hikayesi yürek dağladı
10 kişi can vermişti! Her birinin hikayesi yürek dağladı
12:47
Balkondan atlamak isteyen kadını kocası yakaladı ama sonu kötü bitti
Balkondan atlamak isteyen kadını kocası yakaladı ama sonu kötü bitti
12:24
Epstein Adası’ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
Epstein Adası'ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
11:54
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 14:01:43. #7.11#
SON DAKİKA: Ladik'te İkinci Dönem Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.