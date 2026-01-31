Lakers'dan Dominant Galibiyet - Son Dakika
Lakers'dan Dominant Galibiyet

31.01.2026 11:50
Lakers, Wizards’ı 142-111 yenerek 29. galibiyetini aldı; Doncic triple double yaptı.

NBA'de Los Angeles Lakers, deplasmanda Washington Wizards'ı 142-111 mağlup ederken, Sloven basketbolcu Luka Doncic 37 sayı, 13 asist ve 11 ribaund ile triple double yaptı.

NBA'de normal sezon heyecanı 9 karşılaşmayla devam etti. Los Angeles Lakers, konuk olduğu Washington Wizards'ı 142-111'lik skorla mağlup etti. Ligde 29. galibiyetini elde eden Lakers'ta Luka Doncic 37 sayı, 13 asist ve 11 ribaund ile triple double yaparken, Deandre Ayton 28 sayı ve LeBron James de 20 sayıyla mücadele etti. Bu sezonki 35. yenilgisini alan Washington'da ise Malaki Branham 17 sayı, Alexandre Dam Sarr da 16 sayı kaydetti.

Nikola Jokic 16 maç sonra parkede

Denver Nuggets ise evinde oynadığı Los Angeles Clippers'ı 122-109'luk skorla yendi ve 33. galibiyetini kazandı. Denver'da sakatlığının ardından 16 maç sonra parkeye çıkan Sırp basketbolcu Nikola Jokic 31 sayı, 12 ribaund ve Tim Hardaway Jr. da 22 sayıyla katkı verdi. Bu sezonki 25. yenilgisini alan Clippers'ta ise James Harden'ın 25, Kawhi Leonard'ın da 21 sayısı galibiyete yetmedi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Washington Wizards: 111 - Los Angeles Lakers: 142

New York Knicks: 127 - Portland Trail Blazers: 97

Orlando Magic: 130 - Toronto Raptors: 120

New Orleans Pelicans: 114 - Memphis Grizzlies: 106

Boston Celtics: 112 - Sacramento Kings: 93

Denver Nuggets: 122 - Los Angeles Clippers: 109

Phoenix Suns: 126 - Cleveland Cavaliers: 113

Utah Jazz: 99 - Brooklyn Nets: 109

Golden State Warriors: 124 - Detroit Pistons: 131 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
