Spor

Lakers ve Pistons Galip Geldi

31.01.2026 10:29
Lakers, Wizards'ı 142-111 ile geçerken, Pistons Warriors'ı 131-124 yendi. Luka Doncic etkiliydi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Washington Wizards'ı 142-111 mağlup etti.

Capital One Arena'da oynanan maçın ilk yarısında "triple double" yapan Luka Doncic, mücadeleyi 37 sayı, 13 asist, 11 ribauntla tamamlayarak takımını sırtladı.

Lakers'ta Deandre Ayton 28 sayı, 13 ribaunt, LeBron James 20 sayı kaydetti.

Wizards'ta Malaki Branham 17, Alex Sarr 16, Bub Carrington ve Kyshawn George, 15'er sayıyla oynadı.

Pistons, Warriors deplasmanında kazandı

Doğu Konferansı lideri Detroit Pistons, deplasmanda Golden State Warriors'ı 131-124 yendi.

Pistons'ta Cade Cunningham 29 sayı, 11 asist, Jalen Duren 21 sayı, 13 ribauntla galibiyetin mimarı oldu. Tobias Harris ve Duncan Robinson, 15'er sayı kaydetti.

Warriors'ın yıldızı Stephen Curry, sağ dizindeki ağrı nedeniyle oyundan çıkmadan önce 23 sayı atarken, De'Anthony Melton 18, Gui Santos 16, Draymond Green 15 sayıyla oynadı.

Pistons'ın ilk yarıda attığı 77 sayı, State'in bu sezon bir maçın yarısında potasında gördüğü en yüksek sayı oldu. Warriors'ın yaptığı 18 top kaybı, Pistons'a 31 sayı kazandırdı.

Kaynak: AA

