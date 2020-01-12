Larkin ve de Colo, All-Star için takımlarını seçti - Son Dakika
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Larkin ve de Colo, All-Star için takımlarını seçti

6 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi'nin yıldızlarını bir araya getiren ING All-Star 2020'de takım kaptanları Shane Larkin ve Nando de Colo, canlı yayınında kadro tercihlerini yaptı.

Larkin ve de Colo, All-Star için takımlarını seçti, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'nin yıldızlarını bir araya getiren ING All- Star 2020'de takım kaptanları Shane Larkin ve Nando de Colo, canlı yayınında kadro tercihlerini yaptı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak ING All-Star 2020'de Anadolu Efes'ten Shane Larkin, Kırmızı Takım ve Fenerbahçe Beko'dan Nando de Colo da Beyaz Takım'ın kaptanlığını yapacak.

De Colo ve Larkin'in yaptığı seçimlerle oluşan takım kadroları şu şekilde:

Kırmızı Takım -

Vasilije Micic, Sertaç Şanlı, Shaq McKissic, Zach Auguste, Archie Goodwin, Emanuel Terry, Yiğit Arslan, Metecan Birsen, Christopher Jones, Andrew Andrews, Berk Uğurlu

Beyaz Takım -

Derrick Williams, Melih Mahmutoğlu, Amath M'Baye, Moustapha Fall, Jordon Crawford, Şehmes Hazer, Devin Williams, Robert Golden, Elmedin Kikanovic, Andrew Crawford, Doğuş Özdemiroğlu

All-Star maçının yanı sıra; 3 Sayı Yarışması, Smaç Yarışması, Ben Fero konseri ve birçok etkinliğin de gerçekleşeceği ING All-Star 2020 organizasyonu, 19 Ocak Pazar günü saat 14.00'te start alacak.


Shane Larkin, De Colo, Star, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 08:13 Kaynak: DHA
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