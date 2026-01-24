Lastik Patlaması İşçiyi Yaraladı - Son Dakika
Lastik Patlaması İşçiyi Yaraladı

24.01.2026 14:09
İnegöl'de lastik tamircisi Selahattin Z., tamir ettiği lastik patlayınca yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde lastik tamircisi Selahattin Z. (48), tamir ettiği lastiğin hava basarken patlaması sonucu yaralandı.

Olay, Bursa-Ankara kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda faaliyet gösteren lastik tamircisinde meydana geldi. Selahattin Z.'nin, tamir ettiği lastik, hava bastığı sırada aniden patladı. Patlamanın etkisiyle burnundan ve elinden yaralanan Selahattin Z., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Selahattin Z.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

