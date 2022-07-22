Lavrov, İstanbul'da imzalanan anlaşmalara katkılarından dolayı Erdoğan'a teşekkür etti - Son Dakika
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Lavrov, İstanbul'da imzalanan anlaşmalara katkılarından dolayı Erdoğan'a teşekkür etti

22.07.2022 20:44
Lavrov, İstanbul'da imzalanan anlaşmalara katkılarından dolayı Erdoğan'a teşekkür etti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İstanbul'da imzalanan anlaşmalarla ilgili "Bugün elde edilen sonuçlara katkılarından dolayı Türk ortaklarımıza, şahsen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İstanbul'da imzalanan anlaşmalarla ilgili "Bugün elde edilen sonuçlara katkılarından dolayı Türk ortaklarımıza, şahsen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Lavrov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi"nin imzalanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rus heyetinin çabalarıyla Ukrayna tahılı anlaşmasının siyasetten arındırılmış yapısını korumanın mümkün olduğunu belirten Lavrov, "Rusya, bu alandaki yükümlülüklerine sadık kalmaya devam edecektir. ABD ve müttefiklerinin jeopolitik maceralarının çıkarları için gıdayı kullanması kabul edilemez ve insanlık dışıdır." ifadelerini kullandı.

Lavrov, ihracat anlaşmalarının temel amacının, Rusya'dan dünya pazarlarına engelsiz gıda ve gübre tedarikini sağlamak olduğuna işaret ederek, bu çerçevede ABD ve AB'nin finans, sigorta ve lojistik alanlarında yarattığı engellerin kaldırılmasının, bu ürünler için ülkeye getirilen kısıtlayıcı önlemlerden belirli muafiyetlerin sağlanmasının söz konusu olduğunu vurguladı.

Washington ve Brüksel'in bugünkü anlaşmaların gerçekleştirilmesine engel olmaktan vazgeçmelerinin memnuniyet verici olduğunu dile getiren Lavrov, Rusya-BM mutabakatının imzalanmasının Batı'nın tahıl tedarikiyle ilgili sorunlar için Rusya'yı suçlama girişimlerinin asılsız olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu kaydetti.

Lavrov, Rusya'nın gelecek dönemde Ukrayna tahılı ve Rus tarım ürünlerinin ihracatıyla ilgili anlaşmaların yerine getirilmesi için her türlü çabanın gösterileceğini umduğunu ifade etti.

İstanbul'da imzalanan anlaşmalarla ilgili Lavrov, "Bugün elde edilen sonuçlara katkılarından dolayı Türk ortaklarımıza, şahsen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha teşekkür etmek istiyorum." değerlendirmesini paylaştı.

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Rusya ve Ukrayna tarafıyla İstanbul'da atmakta olduğumuz bu müşterek adımın barışa yönelik umutları canlandıracak yeni bir... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Rusya ve Ukrayna tarafıyla İstanbul'da atmakta olduğumuz bu müşterek adımın barışa yönelik umutları canlandıracak yeni bir... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Rusya ve Ukrayna tarafıyla İstanbul'da atmakta olduğumuz bu müşterek adımın barışa yönelik umutları canlandıracak yeni bir... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Rusya ve Ukrayna tarafıyla İstanbul'da atmakta olduğumuz bu müşterek adımın barışa yönelik umutları canlandıracak yeni bir...
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lavrov, İstanbul'da imzalanan anlaşmalara katkılarından dolayı Erdoğan'a teşekkür etti - Son Dakika

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