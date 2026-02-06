Lavrov: Rusya Her Türlü Senaryoya Hazır - Son Dakika
Lavrov: Rusya Her Türlü Senaryoya Hazır

06.02.2026 16:54
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Yeni START Antlaşması sonrası boşluk oluştuğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ile yapılan Yeni START Antlaşması (Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması) süresinin bitiminin ardından boşluk oluştuğunu belirterek, "Rusya, her türlü senaryoya hazır." dedi.

Lavrov, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ve AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu ile başkent Moskova'da görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

AGİT'in derin kriz döneminden geçtiğini belirten Lavrov, buna NATO ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin eylemlerinin neden olduğunu söyledi.

Lavrov, AGİT'in Batılı ülkelerin Rusya'ya karşı yürüttüğü hibrit savaş ile Ukrayna'daki savaşta onların çıkarlarına hizmet ettiğini vurgulayarak, "AGİT'in tüm faaliyetlerinde durgunluk veya Ukraynalılaşma söz konusudur." dedi.

AGİT'teki çalışmaların özellikle de seçimlerin gözetim sürecinin düzene sokulması gerektiğini dile getiren Lavrov, ayrımcılık yapılmaması şartıyla AGİT kapsamında ekonomi alanında çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

"Güvenlik konularını ABD tarafıyla ele almak istiyoruz"

Güvenlik bölünmezliği ilkelerine uyulmasından yana olduklarını kaydeden Lavrov, bu konuyu Amerikan tarafıyla ele almak istediklerine dikkati çekti.

Lavrov, Rusya ile ABD arasındaki Yeni START Antlaşması (Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması) süresinin bittiğine işaret ederek, "Antlaşma süresinin bitiminden sonra boşluk oluştu. Bu konudaki pozisyonumuzu daha önce açıkladık. Rusya, her türlü senaryoya hazır. Elbette, bu konuda diyaloğu tercih ediyoruz. ABD'nin buna ne kadar hazır olacağını bekleyip göreceğiz." şeklinde konuştu.

Avrasya bölgesinde güvenliğin sağlanmasının öneminin altını çizen Lavrov, "NATO'nun tüm Avrasya kıtasının güvenliğiyle ilgilenmesini istemiyoruz. Ancak NATO bunu hedefledi." ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Başkan Yardımcısı Tümgeneral Vladimir Alekseyev'in suikasta uğradığını belirten Lavrov, bunu "terör eylemi" olarak niteledi.

Bakan Lavrov, Ukrayna tarafının bunu düzenlediğini ifade ederek, "Bu terör eylemi, (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy yönetiminin sürekli provokasyonları ve müzakere sürecini baltalamayı hedeflediğini doğruladı." dedi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Rusya, Son Dakika

