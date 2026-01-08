Lee Jae-myung Çin Ziyaretini Değerlendirdi

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Çin'e yaptığı resmi ziyaretin, Pekin ile ilişkilerin yeniden inşası için önemli bir zemin teşkil ettiğini, ekonomik ve kültürel alanlarda işbirliğinin artırılması açısından temel oluşturduğunu söyledi.

Yonhap'ın haberine göre, Lee, 4 günlük Çin ziyaretinin ardından üst düzey danışmanlarıyla yaptığı toplantıda değerlendirmelerde bulundu.

Lee, Çin'e yaptığı ziyaretin Pekin ile ilişkilerin yeniden inşası için temel oluşturduğunu söyledi.

Çin ziyaretinin ekonomik ve kültürel alanlarda işbirliğinin artırılması için zemin hazırladığını kaydeden Lee, bu tip diplomatik ziyaretleri sürdüreceğini belirtti.

Lee, "dost, düşman ve kuralların olmadığı" uluslararası düzen içerisinde Güney Kore'nin kaderinin "pragmatik diplomasiye" bağlı olduğunu söyledi.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee, Haziran 2025'te göreve başlamasından bu yana Çin'e ilk ziyaretini yapmıştı.