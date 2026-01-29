LG, ISE 2026'da Yeni Micro LED Ekranını Tanıtacak - Son Dakika
Ekonomi

LG, ISE 2026'da Yeni Micro LED Ekranını Tanıtacak

29.01.2026 11:40
LG, ISE 2026'da B2B odaklı yeni Micro LED ekranı LG MAGNIT'i tanıtacak, yüksek çözünürlük sunacak.

LG Electronics (LG), Integrated Systems Europe (ISE) 2026 Fuarı'nda yeni LG MAGNIT Micro LED ekranını sergileyecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 3-6 Şubat'ta İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenecek ticari ekran fuarı ISE 2026'da tanıtılacak yeni "LMPB" modeli, B2B müşterilerine yönelik geliştirildi.

Adını "magni" (muhteşem) ve parlaklık birimi "nit" kelimelerinin birleşiminden alan ekran, ultra yüksek çözünürlük, ölçeklenebilir yapılandırmalar ve kurulum kolaylığı sunuyor.

Ürün, geniş salonlar, oditoryumlar, konferans salonları, perakende alanları, yayın stüdyoları ve kontrol odaları gibi çeşitli ticari ortamlar için uygun olarak tasarlandı.

Yeni uygulanan "Line-to-Dot (LTD)" teknolojisi, potansiyel satır hatalarını nokta düzeyinde hatalara dönüştürerek görsel bozulmayı azaltıyor.

LED kabinlerinin bloklar gibi birbirine bağlandığı modelde, ekranın önünden doğrudan hizalama ayarlaması yapmaya olanak tanıyan teknoloji sayesinde kurulum süresi kısalıyor.

Ürün, LED kabinleri ve kontrolörlerin birbirinden 10 kilometreye kadar uzaklıkta kurulmasına imkan tanıyan uzun mesafe kurulum özelliğini destekliyor. Fiber optik kablolar kullanılarak birden fazla ekran, tek bir konumdan yönetilebiliyor.

Görüntü kalitesi ve dayanıklılık için ekranın ön tarafına uygulanan siyah kaplama, kontrastı artırıyor ve LED elemanlarının renk doğruluğunu netleştiriyor. Bu kaplama, nem, toz ve dış etkenlere karşı da koruma sağlıyor.

"Bir dizi farklı özelliği bir araya getiriyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Medya Eğlence Çözümleri Şirketi Bilgi Ekranı İşletmesi Başkanı Nicolas Min, yeni LG MAGNIT ekranın, B2B müşterilerin aradığı sürükleyici görüntüleme deneyimini ve operasyonel güvenilirliği sağlamak için tasarlanmış bir dizi farklı özelliği bir araya getirdiğini belirtti.

Min, "Bu ürün, yeniliklerle yeni standartlar belirleyerek ticari ekran pazarında liderlik etme konusundaki kararlılığımızı açıkça gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi

