Libya'da Siyasi Çözüm Vurgusu - Son Dakika
Libya'da Siyasi Çözüm Vurgusu

26.01.2026 23:24
Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Libya'daki krizin diyalogla çözülmesi gerektiğini belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Libya'da krizin sona erdirilmesi ve istikrarın sağlanması için "Libya liderliğinde, Libya tarafları arasında diyalog ve uzlaşmaya dayalı siyasi çözümün tek yol olduğunu" belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Abdulati, Tunus'ta düzenlenen Libya konulu Üçlü İstişare Mekanizması toplantısında Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali Nefti, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ve Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Hanna Tetteh ile bir araya geldi.

Toplantı sonrası yayımlanan ortak açıklamada, "Libya halkının güvenliğinin sağlanması için tüm Libya taraflarının azami itidal göstermesi ve sahadaki tüm gerilimin derhal durdurulması" çağrısı yinelendi.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, krizin sona erdirilmesi ve ülkede güvenlik ile istikrarın tesis edilmesinin ancak Libya tarafları arasında diyalog ve uzlaşmaya dayalı, Libya sahipliğinde bir siyasi çözümle mümkün olacağını ifade etti.

Mısır'ın, Libyalıların yanında olmaya ve Libya kurumlarının birleştirilmesini, mevcut bölünmüşlüğün sona erdirilmesini hedefleyen uluslararası ve bölgesel çabalara destek vermeye devam edeceğini belirten Abdulati, "Bölünmenin sürmesi ve birleşik bir yürütme otoritesinin yokluğu, Libya'ya gerçek istikrarın geri dönmesini engellemektedir." ifadelerini kullandı.

Abdulati ayrıca, "tüm yabancı güçlerin, yabancı savaşçıların ve paralı askerlerin Libya topraklarından istisnasız ve gecikmeksizin çekilmesinin önemine dikkati çekerek, Libya krizine siyasi, ekonomik, güvenlik ve sosyal boyutları kapsayan bütüncül bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini" vurguladı.

Mısır, Cezayir ve Tunus arasında Libya konusunda kurulan Üçlü İstişare Mekanizması 2017'de başlatılmış, 2019'da askıya alınmıştı.

Mekanizma, Mayıs 2025'te üç ülke dışişleri bakanlarının Kahire'de gerçekleştirdiği toplantıyla yeniden faaliyete geçirilmişti.

Libya'da halen iki ayrı yönetim bulunuyor.

Uluslararası toplum tarafından tanınan ve Trablus merkezli Abdulhamid Dibeybe başkanlığındaki Ulusal Birlik Hükümeti batı bölgesini kontrol ederken, Temsilciler Meclisi tarafından 2022 başında görevlendirilen ve Bingazi merkezli Usame Hammad hükümeti doğu bölgesi ile güneydeki birçok şehri yönetiyor.

Birleşmiş Milletler, uzun süredir Libya'daki kurumsal bölünmüşlüğü sona erdirecek parlamento ve başkanlık seçimlerinin önünü açmak için arabuluculuk yürütüyor.

Libyalılar, bu seçimlerin ülkenin kurumlarını yeniden birleştirmesini, siyasi ve silahlı çatışmaları sona erdirmesini ve Kaddafi rejiminin devrilmesinden bu yana süren geçiş dönemini tamamlamasını umut ediyor.

Kaynak: AA

