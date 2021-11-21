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LİBYA'DAN KURTARILAN NURETTİN ÇALIK'IN AİLESİ SEVİNCE BOĞULDU - Son Dakika

LİBYA'DAN KURTARILAN NURETTİN ÇALIK'IN AİLESİ SEVİNCE BOĞULDU

21.11.2021 23:26

LİBYA'da 2 yıldır alıkonulan Nurettin Çalık'ın (48), kendisi gibi 6 Türk ile birlikte MİT ve Katar İstihbaratı tarafından kurtarıldı.

LİBYA'da 2 yıldır alıkonulan Nurettin Çalık'ın (48), kendisi gibi 6 Türk ile birlikte MİT ve Katar İstihbaratı tarafından kurtarıldı. Çalık'ın Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaşayan ailesi çocuklarının kurtarıldığı haberiyle büyük sevinç yaşadı.

Adana'da ailesiyle yaşayan evli ve 2 çocuk babası baklava ustası Nurettin Çalık, 3 yıl önce çalışmak için Libya'ya gitti. Nurettin Çalık, yaklaşık 2 yıl önce arkadaşlarıyla birlikte bilinmeyen bir nedenle gözaltına alındı. Çalık tutuklanırken, arkadaşları serbest bırakıldı. O günden sonra ne Adana'da yaşayan eşi ne de Andırın'ın Bostanlı Mahallesi'ndeki anne ve babası ile kardeşleri Nurettin Çalık'tan bir daha haber alamadı.

Çalık'ın ailesinin 2 yıldır beklediği müjdeli haber bu sabah geldi. Nurettin Çalık'ın da aralarında olduğu 7 kişi, alıkonuldukları Libya'dan MİT ve Katar İstihbaratı'nın çalışmasıyla kurtarılarak Türkiye'ye getirildi. Baba Musa Çalık ve anne Döndü Çalık, sabah Ankara'dan gelen 'Oğlunuz Türkiye'ye getirildi' telefonuyla sevinç gözyaşları döktü.

Musa Çalık, oğlunu kucaklayacağı anı iple çektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile oğlunun kurtarılmasında emeği geçenlere teşekkür eden baba Çalık, "Sabah saatleriydi telefonum çaldı. Nurettin'in MİT ve Katar İstihbarat servisi tarafından kurtarılarak Türkiye'ye getirildiğini söylediler. Ankara'da olduğunu öğrendik. Çok mutluyum, baba ocağında kavuşmayı bekliyorum, Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere askerimiz, polisimiz ve tüm yardımcı olanlara sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.Anne Döndü Çalık ise anlatılmaz bir mutluluk yaşadığını ifade ederek, "Şükür evladım sağ salim döndü. 2 yıldır yolunu gözlüyordum, haberi duyunca komşularımız gözünüz aydına geliyor. Daha önce siz gazeteciler ile sesimizi duyurmuştuk. Cumhurbaşkanımın ve eşi Emine Erdoğan hanımefendiye de ayrıca teşekkür ediyorum. Allah devletimizin, milletimizin yokluğunu vermesin, çok sevinçliyim" dedi.

LİBYA'DAN KURTARILAN NURETTİN ÇALIK'IN AİLESİ SEVİNCE BOĞULDU
LİBYA'DAN KURTARILAN NURETTİN ÇALIK'IN AİLESİ SEVİNCE BOĞULDU
LİBYA'DAN KURTARILAN NURETTİN ÇALIK'IN AİLESİ SEVİNCE BOĞULDU
LİBYA'DAN KURTARILAN NURETTİN ÇALIK'IN AİLESİ SEVİNCE BOĞULDU
LİBYA'DAN KURTARILAN NURETTİN ÇALIK'IN AİLESİ SEVİNCE BOĞULDU
LİBYA'DAN KURTARILAN NURETTİN ÇALIK'IN AİLESİ SEVİNCE BOĞULDU
LİBYA'DAN KURTARILAN NURETTİN ÇALIK'IN AİLESİ SEVİNCE BOĞULDU
LİBYA'DAN KURTARILAN NURETTİN ÇALIK'IN AİLESİ SEVİNCE BOĞULDU

Katar, Libya, Adana, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel LİBYA'DAN KURTARILAN NURETTİN ÇALIK'IN AİLESİ SEVİNCE BOĞULDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: LİBYA'DAN KURTARILAN NURETTİN ÇALIK'IN AİLESİ SEVİNCE BOĞULDU - Son Dakika
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